Развитие сетей: МегаФон в Кировской области - проведена модернизация в Первомайском и селе Пустоши

МегаФон сообщает о проведенной модернизации телеком-инфраструктуры в поселке городского типа Первомайский и в селе Пустоши Оричевского района. Благодаря проведенной работе более 5 тысяч местных жителей могут пользоваться более стабильным интернетом и голосовой связью на территории населенных пунктов.

Обновление телеком-инфраструктуры затронуло и транспортные артерии: уверенный прием сигнала появился на участке автодороги Киров – Малмыж – Вятские Поляны у села Большой Китяк и на трассе Р-176 «Вятка» вблизи Мурашей, что сделает поездки по региону комфортнее для автомобилистов и пассажиров.

Основой для улучшений стал запуск низкочастотного диапазона на базовых станциях. Его использование может улучшать качество услуги в помещениях, а также как правило, расширяет территорию доступности услуг.

«Проведенная нами модернизация оборудования – это вклад в качество жизни более чем 5 тысяч человек. Теперь для местных жителей расширена территория покрытия, а доступ ко всем современным digital-сервисам стал более комфортным, появилась возможность работать и учиться онлайн, общаться с близкими, как в крупных городах. А для водителей на трассах «Вятка» и Киров–Вятские Поляны – это прежде всего вопрос безопасности», – рассказал директор МегаФона в Кировской области Александр Максимов. Отдельно оператор позаботился о дачниках: зона покрытия расширена на выезде из Кирова по Советскому тракту, где расположены садоводческие товарищества.

