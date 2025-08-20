Развитие сетей: МегаФон в Кировской области - проведена модернизация в Первомайском и селе Пустоши

MForum.ru
20.08.2025,
МегаФон сообщает о проведенной модернизации телеком-инфраструктуры в поселке городского типа Первомайский и в селе Пустоши Оричевского района. Благодаря проведенной работе более 5 тысяч местных жителей могут пользоваться более стабильным интернетом и голосовой связью на территории населенных пунктов.
Обновление телеком-инфраструктуры затронуло и транспортные артерии: уверенный прием сигнала появился на участке автодороги Киров – Малмыж – Вятские Поляны у села Большой Китяк и на трассе Р-176 «Вятка» вблизи Мурашей, что сделает поездки по региону комфортнее для автомобилистов и пассажиров.
Основой для улучшений стал запуск низкочастотного диапазона на базовых станциях. Его использование может улучшать качество услуги в помещениях, а также как правило, расширяет территорию доступности услуг.
«Проведенная нами модернизация оборудования – это вклад в качество жизни более чем 5 тысяч человек. Теперь для местных жителей расширена территория покрытия, а доступ ко всем современным digital-сервисам стал более комфортным, появилась возможность работать и учиться онлайн, общаться с близкими, как в крупных городах. А для водителей на трассах «Вятка» и Киров–Вятские Поляны – это прежде всего вопрос безопасности», – рассказал директор МегаФона в Кировской области Александр Максимов. Отдельно оператор позаботился о дачниках: зона покрытия расширена на выезде из Кирова по Советскому тракту, где расположены садоводческие товарищества.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: развитие сетей Кировская область МегаФон
--
Публикации по теме:
12.08. [Новости компаний] Развитие сетей: В T2 проанализировали использование БС Булат с помощью big data / MForum.ru
09.07. [Новости компаний] Развитие сетей: Билайн в Кировской области - в рамках УЦН покрытие сети LTE построено еще в 109 селах и деревнях / MForum.ru
22.05. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Кировской области - улучшено покрытие в Кирове на территории ЖК Слобода / MForum.ru
03.04. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Кировской области - БС Иртея запустили в поселке Светлый Котельничского района / MForum.ru
18.03. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Кировской области - связь и интернет появится еще в 16 населенных пунктах области / MForum.ru
20.08. [Новинки] Слухи: iPhone 17e могут представить в следующем году / MForum.ru
20.08. [Новинки] Анонсы: Honor X7c 5G представлен официально / MForum.ru
19.08. [Новинки] Слухи: Meizu 22 сертифицирован по стандарту 3C, раскрыты основные характеристики / MForum.ru
19.08. [Новинки] Слухи: Раскрыты цены Xiaomi 15T и 15T Pro / MForum.ru
18.08. [Новинки] Слухи: Бюджетный крепыш Doogee Fire 3 готовится к анонсу / MForum.ru
18.08. [Новинки] Слухи: Doogee S200 Ultra с двумя дисплеями готовится к анонсу / MForum.ru
18.08. [Новинки] Анонсы: Бюджетный смартфон Vivo G3 появился в Китае / MForum.ru
15.08. [Новинки] Анонсы: Представлен Tecno Spark Go 5G c камерой на 50 МП и АКБ 6000 мАч / MForum.ru
15.08. [Новинки] Анонсы: Умные очки HTC Vive Eagle AI представлены официально / MForum.ru
14.08. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy S26 Edge на базе Snapdragon 8 Elite 2 замечен в базе Geekbench / MForum.ru
13.08. [Новинки] Слухи: Появились новые данные о чипсете iPhone 17 Air / MForum.ru
13.08. [Новинки] Анонсы: Poco M7 Plus 5G официально представлен в Индии / MForum.ru
13.08. [Новинки] Анонсы: Infinix Hot 60i 5G появится в Индии с 16 августа / MForum.ru
12.08. [Новинки] Слухи: Tecno MegaPad с 12-дюймовым экраном и AI-кнопкой готовится к анонсу / MForum.ru
12.08. [Новинки] Слухи: Появились новые подробности об iPhone 17 Pro / MForum.ru
11.08. [Новинки] Анонсы: HTC Wildfire E4 Plus представлен официально / MForum.ru
11.08. [ПО] Анонсы: Realme изменила подход к выпуску обновлений ПО / MForum.ru
08.08. [Новинки] Слухи: Подтверждены основные характеристики Infinix Hot 60i 5G / MForum.ru
08.08. [Новинки] Анонсы: Redmi 15 5G с АКБ 7000 мАч представлен официально / MForum.ru
08.08. [Новинки] Анонсы: Honor 400 Smart с АКБ 6500 мАч появился в Европе / MForum.ru