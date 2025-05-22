Развитие сетей: МТС в Кировской области - улучшено покрытие в Кирове на территории ЖК Слобода

MForum.ru
22.05.2025,
МТС сообщает об улучшении покрытия на улице Потребкооперации в Кирове. Покрытие улучшено на территории нового ЖК Слобода, по данным оператора скорость выросла на 20%.
Новое оборудование МТС установлено в активно застраиваемом микрорайоне. Улучшение покрытия ощущается и на территории новостроек в ЖК Слобода Курочкины Dom40. Обновление сети МТС коснулось и стройплощадки, где должен появиться второй корпус общеобразовательной школы №32 по адресу ул. Слобода Курочкины, 24Б.
«Каждый год мы наблюдаем увеличение трафика мобильного интернета в жилых районах. Киров активно строится и развивается, и в новые дома переезжают молодые семьи, являющиеся основными пользователями мобильного интернета. В связи с растущими потребностями мы постоянно расширяем нашу сеть, охватывая всё новые микрорайоны. Таким образом стараемся удовлетворить не только запросы жителей, но и создать условия для внедрения современных цифровых сервисов в учреждениях, как, например, в строящейся школе на 1100 учащихся», - прокомментировал директор филиала МТС в Кировской области Алексей Быков.
Ранее МТС обеспечила доступ к гигабитному домашнему интернету в ЖК Булычёв.
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теги: МТС Кировская область развитие сетей
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