Развитие сетей: МТС в Кировской области - связь и интернет появится еще в 16 населенных пунктах области

18.03.2025, MForum.ru

МТС стала победителем конкурсного отбора, который проводило Министерство информационных технологий и связи Кировской области. В рамках подписанного "соглашения о реализации инвестиционного проекта по развитию связи и доступа к интернету в деревнях и селах на территории Кировской области" МТС построит базовые станции в 16 населенных пунктах до конца 2025 года.

Новое телеком-оборудование от МТС появится в деревнях Мосуны, Чус, Зониха, Молотниково, Карпушино, Аджим, Шалегово, Обухово, Корляки, Лекма, Совье, Краснополье, Лопьял, Николаево, Ложкари и Никулята.

Как ожидается, это обеспечит возможность пользоваться цифровыми сервисами еще для 4680 жителей региона в Слободском, Малмыжском, Сунском, Арбажском, Яранском, Верхошижемском, Котельничском, Верхнекамском, Оричевском, Пижанском, Уржумском, Санчурском, Фалёнском и Юрьянском районах. Связью и интернетом МТС также будут обеспечены автомобильные дороги протяжённостью 70 км.

«Мы стремимся не только развивать инфраструктуру, но и поддерживать инициативы, которые делают наш регион лучше. Наша основная цель - обеспечить высокое качество связи для каждого жителя региона, независимо от места жительства», — подчеркнул директор филиала МТС в Кировской области Алексей Быков.

«Для создания комфортных условий жизни жителей и гостей области, в том числе и молодёжи, правительство региона участвует не только в федеральных проектах развития связи, выделяет средства из областного бюджета, но и привлекает инвестиции телекоммуникационных компаний. Подписание соглашения – это результат действия закона о предоставлении операторам льготы по налогу на прибыль в размере 90% первоначальной стоимости объекта. Закон был принят в прошлом году по инициативе губернатора Александра Соколова», - рассказал министр информационных технологий и связи Кировской области Алексей Сухих.

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теги: МТС Кировская область развитие сетей

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