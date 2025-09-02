Развитие сетей: МТС в Кировской области - связь улучшена в микрорайоне Лепсе города Киров

MForum.ru
02.09.2025,
МТС сообщает о модернизации сети в микрорайоне Лепсе города Киров. Новое телеком-оборудование позволило нарастить скорость мобильного интернета почти вдвое.
Специалисты МТС провели технические работы на улицах Северное Кольцо и Возрождение. Улучшения качества покрытия и доступных скоростей могут заметить жители домов на ул. Мельникова, Гайдара, территорий школы №45, Лицея естественных наук и детских садов №35, 85. Скорость мобильного интернета LTE также выросла на территории предприятий, расположенных в районе Северного Кольца, - утверждает оператор.
«Кировчане – активные пользователи цифровых сервисов, поэтому потребность в качественном быстром интернете постоянно растёт. Мы ведём непрерывную работу по модернизации и расширению сети в Кировской области, что позволяет нам обеспечивать жителей региона комфортным использованием любых онлайн-сервисов. Так, например, недавно мы усилили LTE для жителей микрорайона Юго-Западный», - прокомментировал директор филиала МТС в Кировской области Алексей Быков.
теги: МТС Кировская область развитие сети
