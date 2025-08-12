Развитие сетей: В T2 проанализировали использование БС Булат с помощью big data

MForum.ru
12.08.2025,
По случаю включения 500-й базовой станции Булат на российских сетях, компания T2 провела анализ потребления трафика в малых населенных пунктах, где ставят такие БС в рамках программы устранения цифрового неравенства. Юбилейную БС установили в селе Петрово-Хатарь Черемесиновского района Курской области.
фото - пресс-службы T2
Выводы анализа: 4 из 5 наиболее качающих БС находятся в сибирских деревнях, преимущественно в населенных пунктах Омской области, это в том числе Краснопутиловка, Красный Восток и Карымская. На четвертом месте по доле скачанного трафика – деревня Сомово Орловской области, а на пятом снова Сибирь и деревня Веселые Рощи Омской области.
Среди проживающих в исследуемых малых населенных пунктов - 53% мужчин, однако наиболее активны в сети клиенты-женщины – на них приходится больше половины трафика. Больше всего «качают» клиентки 35-44 лет – 16% трафика, на втором месте – мужчины этой же возрастной группы – 13%. Женщины в возрасте 45-54 лет скачивают больше, чем мужчины того же возраста, хотя их меньше по численности – 11% против 9% от общего количества данных.
Многочисленность членов группы, не обязательно свидетельствует о большом объеме индивидуального потребления интернета. В малых группах, которые выделяются из множества "сельских пользователей", показатели зачастую куда выше. Например, молодежь 18-24 и 25-34 лет, на представителей которой приходится 22% проживающих в малых населенных пунктах, демонстрируют максимальный показатель потребления на пользователя. Это связано с большей цифровой "продвинутостью" и глубокой погруженностью в цифровой мир людей этих возрастных групп. Самое высокое потребление трафика на человека показали молодые мужчины 25-34 лет.
Пожилые люди остаются менее активными пользователями мобильного интернета, как по общему объему скачанного трафика, так и по доле на человека. Снижение среднего уровня потребления становится заметным после 55 лет.
Алексей Дмитриев, технический директор Т2:
«Для нас как для оператора связи крайне важно повышение уровня цифровой насмотренности в малых населенных пунктах. Когда люди привыкают к цифровым сервисам – от онлайн-образования и телемедицины до онлайн-госсервиса и удаленной работы – растет спрос на интернет, что, в свою очередь, стимулирует развитие телеком-инфраструктуры. Лучшее покрытие ведет к более активному использованию технологий, а высокая вовлеченность пользователей оправдывает инвестиции в модернизацию сетей. В итоге мы видим сокращение цифрового неравенства, рост качества жизни в регионах и новые возможности для развития локальной экономики».
В ходе исследования анализировались обезличенные данные абонентов в малых населенных пунктах в таких российских регионах, как: Алтайский край, Белгородская, Брянская, Ростовская, Рязанская, Вологодская, Воронежская области, Забайкальский край, Иркутская, Калининградская, Кировская области, Красноярский край, Курская, Липецкая, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Орловская, Саратовская, Смоленская, Оренбургская, Пензенская, Пермская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Ярославская области, республика Удмуртия, республика Татарстан, республика Мордовия, Хабаровский край.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: t2 Ростелеком развитие сетей
--
Публикации по теме:
18.03. [Новости компаний] Развитие сетей: Билайн проведет тестирование российских базовых станций / MForum.ru
01.03. [Новости компаний] Итоги года. Развитие сетей: В 2024 году T2 установила свыше 36 тысяч базовых станций / MForum.ru
22.07. [Новости компаний] Развитие сетей: Tele2 первой завершила строительство сети вдоль всей автотрассы М-11 Нева / MForum.ru
13.05. [Новости компаний] Развитие сетей: Большая четверка вернулась к высоким темпам роста сетей? / MForum.ru
06.12. [Новости компаний] Развитие сетей: Ростелеком и Автодор договорились о сотрудничестве в строительстве вышек сотовой связи вдоль автотрасс / MForum.ru
13.08. [Новинки] Слухи: Появились новые данные о чипсете iPhone 17 Air / MForum.ru
13.08. [Новинки] Анонсы: Poco M7 Plus 5G официально представлен в Индии / MForum.ru
13.08. [Новинки] Анонсы: Infinix Hot 60i 5G появится в Индии с 16 августа / MForum.ru
12.08. [Новинки] Слухи: Tecno MegaPad с 12-дюймовым экраном и AI-кнопкой готовится к анонсу / MForum.ru
12.08. [Новинки] Слухи: Появились новые подробности об iPhone 17 Pro / MForum.ru
11.08. [Новинки] Анонсы: HTC Wildfire E4 Plus представлен официально / MForum.ru
11.08. [ПО] Анонсы: Realme изменила подход к выпуску обновлений ПО / MForum.ru
08.08. [Новинки] Слухи: Подтверждены основные характеристики Infinix Hot 60i 5G / MForum.ru
08.08. [Новинки] Анонсы: Redmi 15 5G с АКБ 7000 мАч представлен официально / MForum.ru
08.08. [Новинки] Анонсы: Honor 400 Smart с АКБ 6500 мАч появился в Европе / MForum.ru
07.08. [Новинки] Слухи: Exynos 1680 замечен в листинге Geekbench 6 / MForum.ru
07.08. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Moto G06 / MForum.ru
06.08. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о спецификациях Nubia Z80 Ultra / MForum.ru
05.08. [Новинки] Анонсы: Vivo Y400 5G с чипсетом чипсет Snapdragon 4 Gen 2 представлен официально / MForum.ru
05.08. [Новинки] Анонсы: Honor Play 70 Plus получил Snapdragon 6s Gen 3 и АКБ 7000 мАч / MForum.ru
04.08. [Новинки] Анонсы: Бюджетный смартфон Vivo Y04s представлен официально / MForum.ru
04.08. [Новинки] Слухи: Oukitel WP210 готовится к анонсу / MForum.ru
01.08. [Новинки] Анонсы: Vivo T4R представлен официально / MForum.ru
01.08. [Новинки] Слухи: Игровой смартфон Infinix GT 30 5G+ готовится к анонсу / MForum.ru
01.08. [Новинки] Слухи: iQOO Z10 Turbo + будет оснащен литий-ионным аккумулятором емкостью 8000 мАч / MForum.ru