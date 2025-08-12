Развитие сетей: В T2 проанализировали использование БС Булат с помощью big data

12.08.2025, MForum.ru

По случаю включения 500-й базовой станции Булат на российских сетях, компания T2 провела анализ потребления трафика в малых населенных пунктах, где ставят такие БС в рамках программы устранения цифрового неравенства. Юбилейную БС установили в селе Петрово-Хатарь Черемесиновского района Курской области.

фото - пресс-службы T2

Выводы анализа: 4 из 5 наиболее качающих БС находятся в сибирских деревнях, преимущественно в населенных пунктах Омской области, это в том числе Краснопутиловка, Красный Восток и Карымская. На четвертом месте по доле скачанного трафика – деревня Сомово Орловской области, а на пятом снова Сибирь и деревня Веселые Рощи Омской области.

Среди проживающих в исследуемых малых населенных пунктов - 53% мужчин, однако наиболее активны в сети клиенты-женщины – на них приходится больше половины трафика. Больше всего «качают» клиентки 35-44 лет – 16% трафика, на втором месте – мужчины этой же возрастной группы – 13%. Женщины в возрасте 45-54 лет скачивают больше, чем мужчины того же возраста, хотя их меньше по численности – 11% против 9% от общего количества данных.

Многочисленность членов группы, не обязательно свидетельствует о большом объеме индивидуального потребления интернета. В малых группах, которые выделяются из множества "сельских пользователей", показатели зачастую куда выше. Например, молодежь 18-24 и 25-34 лет, на представителей которой приходится 22% проживающих в малых населенных пунктах, демонстрируют максимальный показатель потребления на пользователя. Это связано с большей цифровой "продвинутостью" и глубокой погруженностью в цифровой мир людей этих возрастных групп. Самое высокое потребление трафика на человека показали молодые мужчины 25-34 лет.

Пожилые люди остаются менее активными пользователями мобильного интернета, как по общему объему скачанного трафика, так и по доле на человека. Снижение среднего уровня потребления становится заметным после 55 лет.

Алексей Дмитриев, технический директор Т2:

«Для нас как для оператора связи крайне важно повышение уровня цифровой насмотренности в малых населенных пунктах. Когда люди привыкают к цифровым сервисам – от онлайн-образования и телемедицины до онлайн-госсервиса и удаленной работы – растет спрос на интернет, что, в свою очередь, стимулирует развитие телеком-инфраструктуры. Лучшее покрытие ведет к более активному использованию технологий, а высокая вовлеченность пользователей оправдывает инвестиции в модернизацию сетей. В итоге мы видим сокращение цифрового неравенства, рост качества жизни в регионах и новые возможности для развития локальной экономики».

В ходе исследования анализировались обезличенные данные абонентов в малых населенных пунктах в таких российских регионах, как: Алтайский край, Белгородская, Брянская, Ростовская, Рязанская, Вологодская, Воронежская области, Забайкальский край, Иркутская, Калининградская, Кировская области, Красноярский край, Курская, Липецкая, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Орловская, Саратовская, Смоленская, Оренбургская, Пензенская, Пермская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Ярославская области, республика Удмуртия, республика Татарстан, республика Мордовия, Хабаровский край.

