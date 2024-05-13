Развитие сетей: Большая четверка вернулась к высоким темпам роста сетей?

13.05.2024, MForum.ru

Откуда точно взялось "новое оборудование" (не всегда новое) нам, конечно, не расскажут. Но важен тот факт, что операторы смогли найти способ поддержки работы и даже расширения сетей.

По данным РКН, на которые ссылаются Ведомости, операторы Б4 в 2023 году развернули 79 тысяч базовых станций (БС), что увеличило их общее количество на 7% до 1,2 млн шт.

🟢 МегаФон - 318 тыс. (+1% за год)

🔴 МТС - 297 тыс. (+6% за год)

🟡 Вымпелком/Билайн - 292 тыс. (+8.6% за год)

⚫️ Tele2/Ростелеком - 289 тыс. (+14,2% за год)

Судя по цифрам, операторы сблизились в размерах своей инфраструктуры, догоняющие строились активнее, а кое-кто "почивал на лаврах", пользуясь тем, что больше вкладывал в сеть раньше.

Стоит отметить, что представленные цифры - итог баланса. На фоне того, что ряд базовых станций пришлось списать по тем или иным причинам (выход из строя, вандализм, устаревание), прирост объемов оборудования должен был быть даже выше, чем балансовые итоги.

Итого в РФ на конец 2023 года по данным РКН:

🔺 1,07 млн BS LTE

🔺 0,648 млн BS 2G и 3G

Впору сильно удивиться.

Операторы к подсчетам РКН отнеслись так: в Tele2 подтвердили, что строились высокими темпами, в частности, в 1.5 раза нарастили объемы строительства "относительно прошлых лет". Невнятно, каких именно "прошлых лет"? Но ладно, ключевые слова "высокие темпы" и "нарастили". Оборудование поставлялось "из стран Ближнего Востока и Азии".

Объяснение МТС показалось вызывает у меня вопросы. "Прирост обеспечен за счет рефарминга БС из 3G в LTE и использования запасов оборудования..." Насчет запасов все ясно - МТС действительно мастерски успел уже в самый последний момент совершить крупную закупку. Пассаж насчет рефарминга мне не очень понятен - если базу 3G переключить в режим LTE, то общий счет числа BS оператора не изменится?

Что за оборудование закупалось?

В основном - вендоров, привычных для российских операторов (Huawei, Ericsson, Nokia, больше всего - Huawei), прежде всего, б/у (со свопов в других странах - в Европе, например, высвободилось немало оборудования Huawei) и в виде отдельных модулей. Что-то оставалось в РФ с наших собственных свопов. Пробовали закупать оборудование китайских производителей 2-3-его эшелонов, результаты операторов не вдохновили.

Были замечены переносы оборудования из регионов, где оно мало использовано, в крупные города, но это вряд ли сказалось на "счете" числа БС.

В отношении перспектив закупок мнения могут быть разными. С одной стороны, какие-то "дыры в заборе" санкций постепенно закрываются, с другой стороны, торговцы креативны и "вода дырочку найдет". Открытым остается вопрос политики операторов - будут ли они активно вкладываться в закупки зарубежного оборудования, с учетом того, что государство хотело бы видеть построенными на отечественном оборудовании сети не только 5G, но и LTE.

А что российское оборудование?

Оно, с одной стороны, на низком старте, с другой стороны, в 2024 году оно вряд ли появится в статистике подсчетов, разве что, в упоминаниях о тестовых зонах. В 2025-2026 году вполне можно ожидать его закупки в значимых количествах, вплоть до десятков тысяч штук на оператора.

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теги: развитие сетей число базовых станций

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