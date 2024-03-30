Развитие сетей: China Mobile планирует развернуть в 2024 году еще 410 тысяч базовых станций 5G

MForum.ru
30.03.2024,
Когда читаешь новости о деятельности крупнейшего в мире оператора сотовой связи - China Mobile, нередко вспоминается школьный анекдот из далекого прошлого в нем были слова "наступать начнем по флангам, небольшими отрядами, по 2 млн в каждом". В сравнении с нашей ситуацией, китайские успехи кажутся фантастическими. China Mobile планирует развернуть в 2024 году еще 410 тысяч базовых станций 5G, что увеличит их количество у оператора до 2.4 млн, несмотря на планы сокращения капитальных затрат.
На конец 2023 года число базовых станций 5G, развернутых China Mobile составляло 1,9 млн, за 2023 год было развернуто 480 тысяч новых. В это количество (в 1,9 млн) входят 620 тысяч базовых станций 700 МГц, развернутых в партнерстве с China Broadnet.
China Mobile планирует сократить CAPEX в 2024 году на 4% до CNY173 млрд ($23,9 млрд), инвестиции в 5G при этом снизятся на 21,6% до CNY69 млрд ($9,5 млрд). Общие затраты на обеспечение подключенности как ожидаются сократятся на 20% до CNY87,4 млрд. Вклад CAPEX в сервисную выручку, как ожидается, сократится до показателей ниже 20% с 20,9% в 2023 году и 22,8% в 2022 году.
По данным правительства КНР, три основных оператора в стране завершили 2023 год с показателем в 3,4 млн 5G BS.
Согласно прогнозу GSMA, число подключений к сетям 5G в Китае достигнет в 2024 году 1 млрд, на конец 2023 года оно составляло 810 млн, то есть заметно более половины населения Китая, которое оценивается на уровне 1,4 млрд.
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теги: China Mobile развитие сетей Китай число базовых станций число подключений пятое поколение
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