Число абонентов: В Китае, число пользователей сетей 5G, вероятно, преодолело отметку в 1 млрд

02.12.2024, MForum.ru

В октябре 2024 года число пользователей 5G, показанное совокупно China Mobile, China Telecom, China Unicom и China Broadnet за год выросло на 173 млн. Это подняло проникновение технологии 5G в Китае до 55.6%.

Среднемесячный прирост, если его рассчитать с опорой на эту цифру, в течение года составлял 14.4 млн в год.

Поскольку на конец октября 2024 года в Китае насчитали 995 млн подключений, то в ноябре "по любому" было подключено еще хотя бы 5 млн китайцев, а скорее всего - больше. Что позволяет с уверенностью прогнозировать, что декларируемое число абонентов 5G в Китае превысило 1 млрд. Ничего, кроме красивой круглой цифры в этом факте нет. Ничего, кроме последовательного и поступательного развития сетей 5G в Китае, строительства покрытия, наращивания емкости и числа людей и бизнесов, имеющих доступ к современной технологии мобильного доступа к интернету.

Стройка сетей 5G в Китае - масштабное явление. Посудите сами, только с начала 2024 года операторы Китая развернули 764 тысячи базовых станций 5G, что нарастило их общее количество в стране до 4.1 млн BS 5G. Вжух! (Похоже, не берет и не пугает китайцев "вредное излучение" 5G).

Ладно, с Китаем все давно понятно. Китайцам нелегко, им приходится достигать всех этих цифр в условиях все более жестких американских ограничений на поставку в Китай оборудования для производства микроэлектроники, передовых чипов и т.п. Но у китайцев есть Huawei (и ZTE).

А кто у нас номер 2 в 5G? Индия, по данным GSMA Intelligence, уже вышла на второе по числу пользователей 5G место в мире - с 220,4 млн пользователей на конец сентября. Крупнейший оператор в Индии, компания Reliance Jio лидирует почти с 120 млн подключений.

Всплакнем? Нет, мы же всего лишь "долго запрягаем", да?

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теги: число абонентов число базовых станций пятое поколение Китай Индия

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