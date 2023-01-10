MVNO: Тинькофф банк тестирует возможность звонков из мобильного приложения

MForum.ru
10.01.2023,
Об этом узнали Ведомости и рассказывают в публикации для подписчиков.
Пока что тесты идут в закрытом режиме, но в дальнейшем эта функциональность может стать доступна клиентам в рамках тарифа "Номер без сим-карты", который предусматривает 100 бесплатных минут на номера России и 3,9 руб за минуту исходящего вызова по истечении бесплатного лимита. Исходящие на номера других клиентов Тинькоф мобайла и номера группы компаний Тинькофф - бесплатны. Тариф пока что предназначается для Московского региона, но также будет действовать за пределами России.
Для звонков достаточно любого интернета, включая Wi-Fi. Можно говорить, что услуга аналогична звонкам из мобильных приложений операторов - такая есть, например, у МТС и МегаФона. А можно вспомнить о распространенных прежде всего в Китае супераппах. Сравнение с Wi-Fi calling вряд ли уместно, звонки через приложение более интенсивно расходуют энергию батареи телефона.
Интегрированные вызовы из мобильного приложения - удобная функциональность, прежде всего, для того, чтобы упростить клиенту контакты со службами банка. Кроме того, тарифы установлены на уровне, который при более-менее активном пользовании, может обеспечить безубыточность для MVNO Тинькофф-Мобайл. Привычка звонить через приложение может повысить объемы контактов клиентов с приложением, что стимулирует пользование им и, как следствие, услугами банка. Новая функциональность вряд обеспечит привлечение новых клиентов в каком-то значимом количестве, скорее это позитивно скажется на лояльности существующих.
Число абонентов "Тинькофф мобайл" оператор давно не сообщал, помню только 1,1 млн абонентов на конец марта 2021. Сейчас их может быть до 1,5 млн, но я не уверен, что банковский оператор дает данные о числе активных абонентов, а не о числе всех когда-либо подключившихся, даже если они не пользуются услугой.
За лидерство на рынке банковских MVNO "Тинькофф мобайл" соперничает прежде всего со "Сбермобайлом". Другие операторы этой сферы - "ВТБ мобайл" и "Газпромбанк мобайл".
Крупные небанковские MVNO это Yota, Ростелеком, ТТК, МГТС.
Примерную долю абонентов MVNO в России по итогам 2022 года оцениваю на уровне 6,3-7.0%.
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теги: MVNO банковские приложения виртуальные операторы число подключений число абонентов доля абонентов Тинькофф Мобайл
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