Итоги: Ростелеком отчитался за 2020 год

09.03.2021, MForum.ru

Абонбаза Tele2 за 2020 год почти не выросла, +0,6 млн до 46,6 млн. Но снизился отток (до 8,1%) и вырос трафик передачи данных на 38% (вероятно без MVNO).

Покрытие LTE достигло 96%, 3G - 93%, 2G - 97% (данные Tele2).

Абонбаза MVNO на сети Tele2 превысила 2,8 млн (не считая абонентов MVNO Ростелеком)

NPS - 40%.

Объем передачи данных Ростелеком в мобильном бизнесе (1442 ПБ в 4q2020, +48% гг, +7% кк)

Выручка Ростелеком от мобильной связи в 4q2020 - 47,2 млрд руб (+15% гг), в 2020 году - 176,96 млрд руб (+15% гг), основной вклад дали рост потребления данных и базовых голосовых сервисов.

Общий долг Ростелекома вырос на 12% до 405 млрд, чистый долг - до 362,2 млрд (+9%), но отношение снизилось до 1,9х.

Пресс-релиз компании Ростелеком по итогам 2021, .pdf

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