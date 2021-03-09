Итоги: Ростелеком отчитался за 2020 год

MForum.ru
09.03.2021,
Абонбаза Tele2 за 2020 год почти не выросла, +0,6 млн до 46,6 млн. Но снизился отток (до 8,1%) и вырос трафик передачи данных на 38% (вероятно без MVNO).
Покрытие LTE достигло 96%, 3G - 93%, 2G - 97% (данные Tele2).
Абонбаза MVNO на сети Tele2 превысила 2,8 млн (не считая абонентов MVNO Ростелеком)
NPS - 40%.
Объем передачи данных Ростелеком в мобильном бизнесе (1442 ПБ в 4q2020, +48% гг, +7% кк)
Выручка Ростелеком от мобильной связи в 4q2020 - 47,2 млрд руб (+15% гг), в 2020 году - 176,96 млрд руб (+15% гг), основной вклад дали рост потребления данных и базовых голосовых сервисов.
Общий долг Ростелекома вырос на 12% до 405 млрд, чистый долг - до 362,2 млрд (+9%), но отношение снизилось до 1,9х.
Пресс-релиз компании Ростелеком по итогам 2021, .pdf
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