Телеком: В Билайн подготовлили ежегодный отчет "Рынок связи России" 2018

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Телеком: В Билайн подготовлили ежегодный отчет "Рынок связи России" 2018

02.04.2019, MForum.ru

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Классический неформальный обзор рынка от "команды Поповского" (Александра Поповского, исполнительного вице-президента ВымпелКом), четвертый уже по счету. Что в отчете показалось мне важным и интересным.

Отношение автора к росту рынка услуг мобильной связи на 5% в 2018 году. Если в 2017-м менее выраженный рост в 3.8% был своего рода "органическим", на фоне разумных действий участников рынка, то 2018-й принес рынку много разрушительных инициатив. В этом контексте следует вспомнить действующее, как слон в посудной лавке "государство": отмена внутрисетевого роуминга, рост НДС, пакет Яровой. Но не все проблемы связаны с чиновниками и силовиками. Отличились и операторы - с подачи некоторых, наивно надеявшихся на легкий передел рынка участников (не будем показывать пальцем, но речь конечно же об МТС), все операторы вновь вернулись к порочной для рынка практике безлимитов. А безлимиты, как наркотик или как раздача сим-карт миллионами, подсесть легко, слезать сложно, болезненно. Итог года - в России появились "выжженные" регионы с безлимитами за 200 и даже за 140 рублей, как в Кургане. Зарабатывать на этих рынках в ближайшее время не получится ни у кого. Подход неконструктивный. Одновременно с падением выручки на таких рынках, растет взрывным образом потребление трафика, падает удовлетворенность клиента качеством услуги. Так в "горячке конкуренции", некоторые регионы просто "уничтожены", как рынки, где мобильные операторы могут зарабатывать.

Раздача неограниченного трафика ударила и по такому показателю как MoU. Абоненты стали заметно меньше пользоваться традиционными голосовыми звонками, предпочитая иные виды коммуникаций, голос через мессенджеры и т.п.

MoU - 299

С учетом понимания действующих факторов, рост рынка в 2018 году выглядит уже не столь симпатично. Просто у больного на время сняли симптомы, болезнь тем временем распространяется и прогрессирует. Российский рынок теряет привлекательность и чем далее, тем сложнее будет добиваться здесь роста мобильной выручки.

С этим частично связано и сокращение раздач SIM-карт и оттока - после того, как голос начал массово уходить в мессенджеры, у абонентов-мигрантов пропала необходимость в постоянной замене SIM-карт, это немедленно сказалось на цифрах. Тем не менее, даже 98 млн "продаж" SIM-карт, это конечно, дутая цифра - результат практики массовых раздач, которые сейчас практикуют крупнейшие операторы. Нарушая, между прочим, закон (или подталкивая к этому своих партнеров). Эта ситуация может иметь два сценария развития. Либо ФСБ/ФАС наконец обратят внимание на возобновившиеся массовые раздачи без регистраций, либо если окажется, что "так можно было", в борьбу втянутся и те операторы, которые пока что воздерживались от данной порочной практики. Понятно, что раздачи карт, особенно карт с балансом, никакой пользы кроме временного самообмана, операторам не дают. Конверсия пользователей таких карт в платящих абонентов практически нулевая, заведомо не оправдывающая практику их раздачи. Ничем, кроме стремления отдельных подразделений некоторых операторов, выполнить свои KPI. Начал эту порочную практику МегаФон (видимо менеджмент оператора не нашел иных способов замаскировать отток абонентов, уходящих к другим операторам), быстро поддержал "альтернативную дистрибуцию" и МТС. В итоге даже результаты MNP в значительной степени могут оказаться фейком. Можно ведь переносить симки, которые час назад приобретены в ближайшем магазине конкурента.

На рынке розницы также царит нездоровая ситуация. Более всех отличается МТС, который держит самое большое на рынке число салонов и под собственные заявления о необходимости сокращения розницы, продолжала в 2018 году наращивание их числа. Это шизофрения или двуличность? Вспоминается сценка из фильма "Марс атакует", когда марсиане расстреливают встречавших их землян, выкрикивая "Мы пришли с миром". Доходит до курьезов, когда по нескольку магазинов бренда располагаются чуть ли не дверь в дверь. Такие магазины не дают дополнительных продаж. Но позволяют демонстрировать гигантское число салонов, призванное внушать акционерам МТС уверенность в лидерстве этой компании.
Розница безусловно необходима, пусть и не в текущих размерах, поэтому не имеющая собственных салонов Tele2, конечно, не может не испытывать проблем в связи с этим.

Автор делает вывод, с которым сложно спорить - в существующем виде телеком-ритейл долго не протянет, как минимум, "независимый". А вот у операторов есть шансы найти новый, интересный формат продаж. В таких магазинах продажи смартфонов будут не единственным и возможно не главным видом их деятельности.

Разобрана в отчете и тема MVNO. И трудно спорить с тем, что появление на рынке безлимитов выбивает почву из под MVNO. Как минимум, из под тех, кто договорился с MNO о помегабайтной закупке трафика. Покупать приходится помегабайтно, а отдавать клиентам безлимитно - так эта история вряд ли сможет работать долго.

Из позитивных явлений на рынке 2018 года автор справедливо отмечает успехи конвергентного направления - МГТС, Ростелекома, Билайн. На рынке уже более 2.5 млн конвергентных абонентов. Это очень лояльные абоненты с высоким лайфтаймом и гигантским ARPU. Грядущее "втягивание" Tele2 под крышу Ростелекома, даст этому оператору возможность доминировать на этом рынке.

Глядя на реальные итоги 2018 года, можно сделать прогноз - итоги 2019 года вряд ли будут хорошими. Что же, в МегаФон уже подстелили соломку, делистинг оператора дает ему возможность сократить объемы информации, которая останется доступна рынку. Провалы и неудачи 2019 года можно будет спрятать в новой, сокращенной отчетности. Есть немалая вероятность, что и МТС может последовать примеру МегаФона, совершив делистинг. Все равно в текущей ситуации российским операторам не приходится надеяться на интерес к ним зарубежных инвесторов. А если исход и не случится, то реальные цифры вместе с ошибками маркетинга все равно можно будет спрятать в "конвергенции" и "диверсификации".

Печальный вывод из прочтения отчета - для сторонних наблюдателей остается все меньше возможностей понять, что же в действительности происходит на российском рынке связи, располагая только "отчетностью" операторов. Число абонентов - манипулируемый параметр, он делает бессмысленным анализ таких параметров как MoU и ARPU. И даже такие ранее безусловные показатели как выручка от мобильных услуг сейчас зачастую искажается от включений в него доходов от финансовых сервисов и других. Так что анализировать придется скорее инициативы операторов, нежели цифры отчетов. 

Скачать отчет в виде .pdf: Рынок связи России;

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теги: телеком Россия рынок связи телеком телекоммуникации итоги года

© Алексей Бойко, MForum.ru

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