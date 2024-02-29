Итоги года: МегаФон отчитался за 2023 год – заметным ростом показателей

MForum.ru
29.02.2024,
Есть самый серьезный индикатор успеха или неуспеха компании. Если показатели раскрываются с утра - значит, у компании все хорошо. Если пресс-релиз об этом выходит вечером в пятницу - значит компания не хочет лишнего внимания к итогам своей работы. Сейчас утро четверга и показатели МегаФон в очередной раз подтверждают правильность индикатора. Компания традиционно для последнего периода предоставила лишь небольшой набор данных, и все цифры в нем – в «зеленом поле», демонстрируя рост показателей. Пройдемся по ним.
Первые две строки – выручка и сервисная выручка, два основных показателя деятельности компании. Здесь безусловный рост – на 11,4% и 10,6%, соответственно, до 444 043 и 375 920 млн рублей. Показатели были бы выше, если бы не странная позиция ФАС в отношении коррекции тарифов.
Оператор, к сожалению, не раскрывает структуру сервисной выручки, но она в целом такая же, как и в целом по рынку: лучше других секторов растет выручка от B2B сегмента, а в нем от рекламных услуг и связки облачных сервисов и кибербеза, сейчас многих интересует именно такая связка. Понятно, что рост выручки обеспечен ростом поступлений от этих сегментов бизнеса, а не ростом цен на услуги для физлиц, который практически заблокирован ФАС.
Интересен заметный рост показателя продаж абонентского оборудования – на 15,7% вплоть до 68 123 млн рублей. В компании связывают этот рост как с расширением ассортимента, включая продажи телефонов и премиальных аксессуаров под брендом Fontel. Отмечается и вклад принадлежащего МегаФон центра дистрибуции Рево Чардж, активно работающего на оптовом рынке. Мы пока что не видели отчета МТС, будет интересно сравнить показатели компаний в этом сегменте, но есть ощущение, что цифры будут сравнимы.
OIBDA (Operating Income Before Depreciation and Amortization) – операционная прибыль до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов. Показатель вырос до 181,2 млрд, то есть на 13% год к году. OIBDA показывает, насколько эффективна деятельность компании, насколько она способна генерировать денежные средства. С этим у МегаФон, как видим, порядок (несмотря на ограничения ФАС роста тарифов). При этом рентабельность OIBDA сохранилась на прежнем высоком уровне в 40+ процентов. Рост OIBDA связан как с ростом выручки, так и с оптимизацией расходов, прежде всего, с переводом во внутренний контур ряда услуг и задач, которые ранее выполняли внешние подрядчики – ушедшие с российского рынка вендоры. При этом стабильная рентабельность позволяет утверждать, что эффективность деятельности компании остается стабильной.
CAPEX, капиталозатраты компании. МегаФон показывает гигантский скачок этого показателя в 2023 году, до 101 102 млн руб, на 61,3%! Здесь, конечно, не хватает детальной разбивки на фракции – куда пошли эти средства. Предполагаю, что столь значительный результат сложился из трех основных составляющих:
Так что мы имеем дело со «всплеском» показателя, прежде всего, из-за переоформления такого «нематериального актива», как Yota, так что уже в 2024 году показатель, скорее всего, заметно снизится, даже несмотря на подорожание оборудования инфраструктуры и растущие расходы на развитие приобретенных бизнесов. А в этом году можно было бы говорить об «очищенном CAPEX» на уровне 76 млрд и сравнивать его с 62 млрд в 2022 году.
Операторы сейчас очень скромно комментируют развитие ими покрытия, ведь официально все придерживаются легенды, что зарубежное телеком-оборудование практически не попадает на российский рынок. С другой стороны, если поскроллить публикации telegram-канала @abloudrealtime то можно заметить, что и дня не проходит без того, чтобы операторы не сообщали об очередных развернутых новых базовых станциях, в том числе, там, где не было покрытия. Есть и внешние наблюдатели, известная прежде всего своими услугами по тестированию скоростей доступа в сетях связи компания Ookla, интегрирует данные в такой показатель, как Coverage Score, то есть «уровень покрытия». У МегаФон он вырос за 2023 год на 5% - заметный рост, который бы оказался невозможным, будь действительно недоступны закупки оборудования.
Абонбаза – лукавый показатель, мы все знаем, что при желании операторы могут добиваться вариаций этого показателя в любую сторону. МегаФон показывает нам рост на 2%, до 76,7 млн.
В целом, показатели МегаФон выглядят симпатично, а бизнес – устойчиво развивающимся. Конечно, в перспективе, хотелось бы большей прозрачности и детализации в раскрытии информации о компании.
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теги: МегаФон итоги года
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