Итоги года: Что можно почерпнуть из отчета Т2 Мобайл по РСБУ

MForum.ru

Итоги года: Что можно почерпнуть из отчета Т2 Мобайл по РСБУ

06.03.2024, MForum.ru

После приобретения компании Т2 Мобайл Ростелекомом, данные о деятельности Tele2 раскрываются консолидировано, прозрачности нет. А потому на рынке есть повышенный интерес даже к данным РСБУ, которые, в отличие от МСФО, предназначены больше для фискальной деятельности, чем для оценок бизнеса. Но поскольку других данных нет, приходится довольствоваться хотя бы РСБУ, данные вчера представили коллеги из Интерфакс.

 

 

  • Выручка 245,6 млрд +18,7%;
  • Доходы от абонентов 163,6 млрд, +23.1%;
  • Доходы от операторов 41,6 млрд, +1,4%;
  • Доходы от контент-провайдеров 20,8 млрд, +37,3%
  • От операторов MVNO 10,3 млрд +39%
  • От продажи оборудования 3.6 млрд +20,8%
  • От сдачи имущества в аренду 1,1 млрд +33,5%
  • Прочие доходы 4,6 млрд, -30%

◾️ Прибыль от продаж: 65,4 млрд, +41%

◾️ Прибыль до налогов: 55,65 млрд, рост в 1.8 раз

◾️ Чистая прибыль: 44 млрд, рост в 1,7 раз

◾️ Себестоимость: 130,9 млрд, сокращение на 11,3%

◾️ Расходы по обычным видам деятельности: 180,2 млрд, -12,3%.

Судя по этим результатам, компания прекрасно развивается в финансовом плане, особо выделю рост выручки темпами выше инфляции, гигантский рост доходов от абонентов (+23%). Только ростом тарифов такой рост, наверное, не объяснить. Можно предположить, что и абонбаза росла, пополняясь вполне реальными абонентами, платящими средства.

Можно вспомнить и цитату из заявления Михаила Осеевского, президента Ростелеком:

"Мобильный бизнес значительно увеличился в размерах и укрепил рыночные позиции одновременно с повышением качества абонентской базы и эффективности. По итогам 2023 года, наша группа компаний укрепила позиции как игрок №3 по абонентской базе и мобильной сервисной выручке в России".

Выручка от мобильной связи в 2023 году по пресс-релизу Ростелекома: 234 927, то есть +13% к 208 304 в 2022 году; квартальная выросла тоже на 13% с 54 383 до 61 484. В целом мобильный бизнес: 250 403, +15% к 218 135 и квартально 66 528, +15% к 57 888.

13%-ный рост доходов от мобильного бизнес в компании объясняют ростом потребления мобильного интернета, активным проникновением пакетных предложений и переходом на новые настраиваемые тарифные планы.

Еще одна строка из заявления Ростелеком по итогам года:

Количество активных пользователей мобильного интернета по итогам IV квартала 2023 г. выросло на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г., при этом рост интернет-трафика в мобильных сетях составил 16%. Компания потеснила ближайшего конкурента на рынке мобильной связи и вошла в тройку лидеров с абонентской базой 48,1 млн клиентов.

Растет конвергент: "темп роста выручки и активной абонентской базы по данному направлению в 2023 г. составил около 40%". Предложение масштабировалось на стороне дочернего мобильного оператора, предлагая абонентам самые современные сервисы и услуги. Это позволило достичь значимых результатов: выручка выросла в восемь раз, а активная абонентская база — в 13 раз. Проникновение конвергентных услуг в абонентную базу мобильной связи увеличилось на 0,4 п.п. относительно прошлого года;

Неплохой вклад и бурный рост показала "фабрика MVNO", 10 млрд - это уже вполне заметные для оператора деньги, а рост на 39% должен стимулировать оператора развивать это направление бизнеса. Похоже, были неправы те, кто пренебрежительно отзывался об этом способе продажи емкости сети.

Высокая чистая прибыль, как и у других операторов, образовалась, вероятнее всего потому, что не удается покупать оборудование для развития сети в желаемых объемах. 

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теги: Tele2 T2 Мобайл Т2 Мобайл итоги года раскрытия

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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