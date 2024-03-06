Итоги года: Что можно почерпнуть из отчета Т2 Мобайл по РСБУ

06.03.2024, MForum.ru

После приобретения компании Т2 Мобайл Ростелекомом, данные о деятельности Tele2 раскрываются консолидировано, прозрачности нет. А потому на рынке есть повышенный интерес даже к данным РСБУ, которые, в отличие от МСФО, предназначены больше для фискальной деятельности, чем для оценок бизнеса. Но поскольку других данных нет, приходится довольствоваться хотя бы РСБУ, данные вчера представили коллеги из Интерфакс.

Выручка 245,6 млрд +18,7%;

Доходы от абонентов 163,6 млрд, +23.1%;

Доходы от операторов 41,6 млрд, +1,4%;

Доходы от контент-провайдеров 20,8 млрд, +37,3%

От операторов MVNO 10,3 млрд +39%

От продажи оборудования 3.6 млрд +20,8%

От сдачи имущества в аренду 1,1 млрд +33,5%

Прочие доходы 4,6 млрд, -30%

◾️ Прибыль от продаж: 65,4 млрд, +41%

◾️ Прибыль до налогов: 55,65 млрд, рост в 1.8 раз

◾️ Чистая прибыль: 44 млрд, рост в 1,7 раз

◾️ Себестоимость: 130,9 млрд, сокращение на 11,3%

◾️ Расходы по обычным видам деятельности: 180,2 млрд, -12,3%.

Судя по этим результатам, компания прекрасно развивается в финансовом плане, особо выделю рост выручки темпами выше инфляции, гигантский рост доходов от абонентов (+23%). Только ростом тарифов такой рост, наверное, не объяснить. Можно предположить, что и абонбаза росла, пополняясь вполне реальными абонентами, платящими средства.



Можно вспомнить и цитату из заявления Михаила Осеевского, президента Ростелеком:

"Мобильный бизнес значительно увеличился в размерах и укрепил рыночные позиции одновременно с повышением качества абонентской базы и эффективности. По итогам 2023 года, наша группа компаний укрепила позиции как игрок №3 по абонентской базе и мобильной сервисной выручке в России".

Выручка от мобильной связи в 2023 году по пресс-релизу Ростелекома: 234 927, то есть +13% к 208 304 в 2022 году; квартальная выросла тоже на 13% с 54 383 до 61 484. В целом мобильный бизнес: 250 403, +15% к 218 135 и квартально 66 528, +15% к 57 888.

13%-ный рост доходов от мобильного бизнес в компании объясняют ростом потребления мобильного интернета, активным проникновением пакетных предложений и переходом на новые настраиваемые тарифные планы.

Еще одна строка из заявления Ростелеком по итогам года:

Количество активных пользователей мобильного интернета по итогам IV квартала 2023 г. выросло на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г., при этом рост интернет-трафика в мобильных сетях составил 16%. Компания потеснила ближайшего конкурента на рынке мобильной связи и вошла в тройку лидеров с абонентской базой 48,1 млн клиентов.

Растет конвергент: "темп роста выручки и активной абонентской базы по данному направлению в 2023 г. составил около 40%". Предложение масштабировалось на стороне дочернего мобильного оператора, предлагая абонентам самые современные сервисы и услуги. Это позволило достичь значимых результатов: выручка выросла в восемь раз, а активная абонентская база — в 13 раз. Проникновение конвергентных услуг в абонентную базу мобильной связи увеличилось на 0,4 п.п. относительно прошлого года;

Неплохой вклад и бурный рост показала "фабрика MVNO", 10 млрд - это уже вполне заметные для оператора деньги, а рост на 39% должен стимулировать оператора развивать это направление бизнеса. Похоже, были неправы те, кто пренебрежительно отзывался об этом способе продажи емкости сети.

Высокая чистая прибыль, как и у других операторов, образовалась, вероятнее всего потому, что не удается покупать оборудование для развития сети в желаемых объемах.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: Tele2 T2 Мобайл Т2 Мобайл итоги года раскрытия

--