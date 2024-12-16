Информационная безопасность: Рынок ИБ в РФ растет на 25% вот уже второй год подряд

MForum.ru
16.12.2024,
Такие оценки предлагают аналитики TAdviser. По итогам 2023 года рынок ИБ в РФ вырос до 265 млрд руб. Рост рынка стимулировали все более активные кибератаки, а также ужесточение ответственности за утечки чувствительной информации, необходимость импортзамещения после ухода из России зарубежных вендоров, поддержка ИТ-отрасли и сегмента ИБ в частности.
В 2024 году процесс продолжается, по предварительным оценкам TAdviser, динамика роста рынка будет сопоставима с прошлым годом, на уровне 20-25%. Это может нарастить рынок до 318-331 млрд руб.
Крупнейшие участники рынка
В TAdviser составили рейтинг участников ИБ-рынка, включив в него не только вендоров и интеграторов, но и дистрибуторов таких продуктов. В основе рейтинга – анкетирование и официальная отчетность. Топ-3 сформировали: Лаборатория Касперского с выручкой 47,7 млрд руб (+31%), Газинформсервис и Softline.
Российские компании за последние 2 года увеличили бюджеты на ИБ на 15-20% в среднем. Внедряется «конвейер безопасной разработки» в жизненный цикл продуктов, многие обращают внимание на наличие продукта в реестре отечественного ПО, наличие сертификатов ФСТЭК и ФСБ.
Среди технологических трендов следует отметить автоматизацию, внедрение алгоритмов ML и ИИ в защитные решения. Это частично компенсирует дефицит квалифицированных специалистов ИБ, позволяет быстрее реагировать на киберугрозы, появление новых техник атак.
Еще один важный тренд – интеграции с отечественными ОС, формирование комплексных решений ИБ на основе российских продуктов, программных и аппаратных. Полная версия обзора – здесь.
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теги: ИБ информационная безопасность ренкинги итоги года участники рынка
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