Облачные услуги: Beeline cloud подтвердил соответствие требованиям ИБ, получив международные сертификаты ISO/IEC

14.04.2025, MForum.ru

Beeline cloud сообщает о завершении процесса получения сертификтов на соответствие требованиям трех значимых международных стандартов в области ИБ и защиты данных.

Сертификат ISO/IEC 27001:2022 «Information security, cybersecurity and privacy protection — Information security management systems — Requirements» подтверждает эффективность внедрённой системы управления информационной безопасностью (СУИБ) в beeline cloud и её соответствие требованиям стандарта, основанным на лучших международных практиках.

Сертификат ISO/IEC 27017:2015 «Information technology – Security techniques – Code of practice for information security controls based on ISO/IEC 27002 for cloud services» подтверждает, что eeline cloud, как поставщик облачных услуг, в своей зоне ответственности внедрил дополнительные рекомендуемые стандартом средства контроля, минимизирующие риски, связанные с использованием облачных сервисов.

Сертификат ISO/IEC 27018:2019 «Information technology — Security techniques — Code of practice for protection of personally identifiable information (PII) in public clouds acting as PII processors» подтверждает, что beeline cloud, как поставщик облачных услуг, обеспечивающих возможность обработки персональных данных (ПДн), в своей зоне ответственности внедрил дополнительные рекомендуемые стандартом средства контроля, гарантирующие конфиденциальность и безопасность информации клиентов.

Егор Бигун, директор по информационной безопасности beeline cloud:​ «Получение сертификатов ISO/IEC 27001, 27017 и 27018 — это не только формальное признание соответствия наших процессов лучшим международным практикам, но и важный шаг в укреплении доверия наших клиентов. В эпоху цифровой трансформации безопасность облачных платформ становится критическим фактором для бизнеса. Мы гордимся, что наша команда смогла реализовать столь масштабные изменения и продемонстрировать соответствие нашей системы управления информационной безопасностью высоким стандартам защиты информации в облачных решениях».

Подтверждение соответствия принятым за рубежом нормативам соответствующими сертификатами - один из способов повысить доверие клиентов. В теории это также позволяет расширить клиентскую базу, привлекая зарубежные компании, не знаю, насколько это актуально в текущих геополитических условиях. А еще проведение сертификации позволяет выявить слабые места в системе безопасности и оптимизировать процессы управления рисками - это позитивно сказывается на общей устойчивости компании.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: облачные сервисы облачные услуги Билайн beeline cloud информационная безопасность международная сертификация

--