Облачные сервисы: beeline cloud рассказал о завершении серии аттестаций - не все облака одинаковые

MForum.ru
27.12.2023,
Облачные услуги сейчас востребованы массово, это стимулирует все большее число участников рынка к их предоставлению. По мере роста конкуренции, выбор между услугами становится все более непростым делом. Сертификация и аттестация - известные способы подтверждения качества предоставляемых услуг. Вымпелком рассказывает о нескольких полученных аттестатах, заключениях и сертификатах, которые подтверждают защищенность beeline cloud на очень высоком уровне.
Публичное облако
beeline cloud получил аттестат соответствия требованиям по защите информации, предъявляемым к информационным системам персональных данных до 1-го уровня защищенности включительно. Это означает, что инфраструктурой компании может пользоваться заказчик с любым уровнем требований к защищенности персданных.
Выделенный закрытый сегмент
Пройдена аттестация по требованиям ФЗ в части ГИС до 1 класса защищенности, а также информсистем персональных данных до 1 уровня защищенности, включительно. Закрытый сегмент, как и положено, изолирован от инфраструктуры публичного облака.
Заключение ГОСТ Р 57580.1-2017
Получена оценка соответствия требованиям данному ГОСТ по 1-му, усиленному уровню защиты информации. Это стандарт Банка России, что позволяет размещать в облаке beeline cloud системы, связанные с финансовыми операциями.
Соответствие PCI DSS v3.2.1
Еще один сертификат получен на соответствие международному стандарту. Он требуется, если облако собирается работать с теми, кто обрабатывает данные платежных карт, и у beeline cloud он есть.
Егор Бигун, директор по информационной безопасности beeline cloud:
«Полученные сертификаты подчеркивают готовность принимать информационные системы клиентов с любым уровнем требуемой безопасности и способность соответствовать самым строгим стандартам в сфере информационной безопасности».
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теги: облачные сервисы облачные услуги билайн ВымпелКом beeline cloud
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