Дата-центр «Авантаж» обеспечит безопасность данных платежных карт

MForum.ru

Дата-центр «Авантаж» обеспечит безопасность данных платежных карт

24.01.2020, MForum.ru

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24 января 2020, информационное сообщение МТС через MForum.ru.

Москва, РФ – ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, сообщает о соответствии дата-центра «Авантаж» требованиям глобального стандарта безопасности данных индустрии платёжных карт Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS). Бизнес-клиенты смогут обеспечить безопасность финансовых операций, используя мощности дата-центра для обработки данных банковских карт при оказании услуг. Прохождение сертификации позволило дата-центру «Авантаж» стать площадкой для размещения ИТ-оборудования, которое задействовано в хранении, обработке или передаче данных платежных карт. Сервис будет востребован банками, процессинговыми центрами, владельцами систем электронных денежных переводов, традиционным и онлайн-ритейлом.

«Объемы безналичных расчетов и переводов ежегодно показывают кратный рост. Как результат, компании финансовой сферы и ритейла хранят и обрабатывают все больше данных, которые нуждаются в надежной защите. Для этого нужно предусмотреть целый комплекс мер безопасности, касающихся ИТ-инфраструктуры. Получение дата-центром «Авантаж» сертификата PCI DSS дает нам возможность освободить клиентов от необходимости строить собственные серверные и надежно их защищать согласно одному из ключевых стандартов в области безопасности данных при транзакциях с банковскими картами», – отметил директор облачного бизнеса МТС Олег Мотовилов.

В ходе сертификации дата-центр «Авантаж» подтвердил соответствие стандарту PCI DSS в последней версии 3.2.1. Для выполнения требований международного стандарта в дата-центре обеспечен комплекс мер технической и физической безопасности: системы контроля и управления доступом, охранно-пожарной сигнализации и видеонаблюдения на всей территории. Реализована возможность организации выгородок для изолированного размещения оборудования.

О международном стандарте PCI DSS

Стандарт PCI DSS учреждён международными платёжными системами Visa, MasterCard, American Express, JCB, Discover и принят во всем мире. Он разработан, чтобы повысить уровень безопасности данных платёжных карт и содействовать широкому внедрению унифицированных мер защиты данных по всему миру. Стандарт представляет собой совокупность требований по обеспечению безопасности данных о держателях платёжных карт, которые передаются, хранятся и обрабатываются в информационных инфраструктурах организаций. Он применяется ко всем организациям, вовлеченным в обработку данных платежных карт.

О дата-центре «Авантаж»

Дата-центр «Авантаж» входит в облачное направление бизнеса МТС. Услуги дата-центра предоставляются провайдером #CloudMTS.

Дата-центр является одним из крупнейших в России. Заказчикам доступны 16 залов с возможностью размещения более двух тысяч стоек с оборудованием. Клиенты могут воспользоваться услугами сolocation, арендовать выделенные модули или машинные залы. Подробнее об услугах здесь. Высокая надежность дата-центра подтверждена независимой международной организацией Uptime Institute1, признанным экспертом по сертификации дата-центров во всем мире. На данный момент «Авантаж» прошел две сертификации, подтверждающие высокий уровень отказоустойчивости Tier III. Дата-центр обеспечен двумя географически разнесенными оптическим кабелями, имеет сетевую связность с крупнейшими московскими узлами обмена трафиком, обеспечивая клиентам возможность подключения к любому оператору связи. Дата-центр имеет два ввода электропитания с общей мощностью 20 МВт. Независимое электроснабжение организовано с использованием четырнадцати дизель-роторных источников бесперебойного питания.

Об облачной экосистеме МТС

Облачная экосистема МТС включает в себя инфраструктурные решения в формате частных, публичных и гибридных облаков, комплекс консалтинговых и профессиональных услуг, услуги дата-центров и телеком-сервисы. В облачное направление бизнеса МТС входит собственный провайдер #CloudMTS, один из крупнейших российских провайдеров «ИТ-ГРАД», ориентированная на физических лиц и малый бизнес платформа 1cloud.ru и дата-центр «Авантаж». Среди клиентов экосистемы: ABBYY, Belka Car, S7, OTIS, Tutu.ru, Газпромбанк и другие международные и отечественные компании.

Это информационное сообщение на сайте компании МТС

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теги: МТС #cloudMTS ЦОД дата-центры айти сертификация безопасность данных облачные услуги

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