От Билайна к билайн - ребрендинг 2021 года

MForum.ru

От Билайна к билайн - ребрендинг 2021 года

14.10.2021, MForum.ru

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Рано или поздно, в жизни практически любой крупной компании наступает момент, когда она хочет привлечь внимание окружающего мира к тому, что она проходит или прошла некий этап трансформации. Как правило, при этом меняется повестка, ориентиры, иногда даже культурный код компании. И тогда операторы затевают ребрендинг. Иногда он оказывается удачным, позволяя взглянуть на компанию по-новому, иногда вызывает изрядный скепсис, особенно у консервативных поклонников, которым не нравятся изменения. Впрочем, все живое меняется, поэтому не стоит удивляться тому, что периодически эти изменения задевают и полюбившиеся вам бренды.

Сегодня о ребрендинге официально заявил Билайн, кстати, частью ребрендинга является предложение писать название компании со строчной буквы - билайн. Непривычно и прямо нарушает правила письма, принятые в русском языке. Тренд написания брендов со строчной буквы - далеко не новый за границей, бывали и в России такие попытки, вот теперь он добрался и до крупного российского бренда. С одной стороны, так удобнее набирать на смартфоне, с другой стороны это нарушение в правописании и все проверяющие программы будут это слово подчеркивать, как написанное с ошибкой. В ряду: МТС, МегаФон, билайн, Tele2 такая запись выглядит странно, еще хуже, если с билайн начинается предложение. В общем, к этой идее у меня отношение, скажем так, не однозначное.

 

 

 

Новый логотип компании выглядит симпатично. Насколько это оригинально? О кажущихся трехмерными логотипах задумывались многие и достаточно давно, в том числе и в телекоме.

 

 

 

В целом, опять же, видим, что билайну понравилась западная стилистика айдентики. Впрочем, изменение логотипа у меня не вызывает недовольства. Хорошо, что сохранили фирменные цвета, полоски. Наклон оси вращения может вызывать различные ассоциации, но здесь можно даже с нашей планетой сравнить, у нее тоже ось вращения не вертикальная. Так что лого выглядит естественно и современно, хотя и сохраняет в себе "тревожность", присущую желто-черным "предупрежающим" сочетаниям.

 

 

Как вам такой вариант?

 

 

Не то, чтобы я очень любил "Живи на яркой стороне", но где заложено больше динамики и энергетики?

Что смущает, наверное, больше всего - это слоган "Клиент. Технологии. Будущее".

В целом все правильно. Хотя пока что тяжело "клеится" именно к Билайн. "Клиент" - понятно, логично, хотя и чуть дистанцированно (вот мы - компания, а вы - Клиенты, но не "мы с вами все вместе за все хорошее"). Что касается "Технологий" и "Будущего" это явный аванс самим себе, учитывая текущее рыночное положение компании. Любопытно, что в этом списке нет слова "Качество", на мой взгляд, важного. А в целом - не аморфно ли выглядит?

О других новостях. Если я правильно понял, то компания собирается убрать то, что раздражает многих в операторской рознице - разделить функции обслуживания клиентов в салонах оператора и функцию продажи телефонов и аксессуаров. Это выглядит шагом навстречу абонентам, поскольку сейчас иногда визит в салон для того, чтобы совершить какую-то простейшую операцию, может превращаться в сеанс попыток продать (впарить) вам хоть что-нибудь из того, что продает салон. Некоторые поддаются, а затем сами же и негодуют. Это, кстати, касается едва ли не всей операторской розницы, где KPI персонала "завязан" на объемы продаж.

Конечно же "под ребрендинг" подготовлен новый тариф-конструктор "Твое решение", познакомиться с ним можно на сайте оператора. Основное - добавили возможность выбора наполнения пакетов. Самое главное - остался Связь Z, полюбившийся абонентам.

 

 

Сайт, кстати, тоже обновился, хотя пока что не на всю "глубину". Выпущено новое мобильное приложение (пока что только под Android). Оно еще будет дополняться - планируется интеграция с интернет-магазином компании.

Основные пресс-релизы компании, посвященные ребрендингу 

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теги: телеком Вымпелком Билайн

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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