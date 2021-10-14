От Билайна к билайн - ребрендинг 2021 года

MForum.ru
14.10.2021,
Рано или поздно, в жизни практически любой крупной компании наступает момент, когда она хочет привлечь внимание окружающего мира к тому, что она проходит или прошла некий этап трансформации. Как правило, при этом меняется повестка, ориентиры, иногда даже культурный код компании. И тогда операторы затевают ребрендинг. Иногда он оказывается удачным, позволяя взглянуть на компанию по-новому, иногда вызывает изрядный скепсис, особенно у консервативных поклонников, которым не нравятся изменения. Впрочем, все живое меняется, поэтому не стоит удивляться тому, что периодически эти изменения задевают и полюбившиеся вам бренды.
Сегодня о ребрендинге официально заявил Билайн, кстати, частью ребрендинга является предложение писать название компании со строчной буквы - билайн. Непривычно и прямо нарушает правила письма, принятые в русском языке. Тренд написания брендов со строчной буквы - далеко не новый за границей, бывали и в России такие попытки, вот теперь он добрался и до крупного российского бренда. С одной стороны, так удобнее набирать на смартфоне, с другой стороны это нарушение в правописании и все проверяющие программы будут это слово подчеркивать, как написанное с ошибкой. В ряду: МТС, МегаФон, билайн, Tele2 такая запись выглядит странно, еще хуже, если с билайн начинается предложение. В общем, к этой идее у меня отношение, скажем так, не однозначное.
Новый логотип компании выглядит симпатично. Насколько это оригинально? О кажущихся трехмерными логотипах задумывались многие и достаточно давно, в том числе и в телекоме.
В целом, опять же, видим, что билайну понравилась западная стилистика айдентики. Впрочем, изменение логотипа у меня не вызывает недовольства. Хорошо, что сохранили фирменные цвета, полоски. Наклон оси вращения может вызывать различные ассоциации, но здесь можно даже с нашей планетой сравнить, у нее тоже ось вращения не вертикальная. Так что лого выглядит естественно и современно, хотя и сохраняет в себе "тревожность", присущую желто-черным "предупрежающим" сочетаниям.
Как вам такой вариант?
Не то, чтобы я очень любил "Живи на яркой стороне", но где заложено больше динамики и энергетики?
Что смущает, наверное, больше всего - это слоган "Клиент. Технологии. Будущее".
В целом все правильно. Хотя пока что тяжело "клеится" именно к Билайн. "Клиент" - понятно, логично, хотя и чуть дистанцированно (вот мы - компания, а вы - Клиенты, но не "мы с вами все вместе за все хорошее"). Что касается "Технологий" и "Будущего" это явный аванс самим себе, учитывая текущее рыночное положение компании. Любопытно, что в этом списке нет слова "Качество", на мой взгляд, важного. А в целом - не аморфно ли выглядит?
О других новостях. Если я правильно понял, то компания собирается убрать то, что раздражает многих в операторской рознице - разделить функции обслуживания клиентов в салонах оператора и функцию продажи телефонов и аксессуаров. Это выглядит шагом навстречу абонентам, поскольку сейчас иногда визит в салон для того, чтобы совершить какую-то простейшую операцию, может превращаться в сеанс попыток продать (впарить) вам хоть что-нибудь из того, что продает салон. Некоторые поддаются, а затем сами же и негодуют. Это, кстати, касается едва ли не всей операторской розницы, где KPI персонала "завязан" на объемы продаж.
Конечно же "под ребрендинг" подготовлен новый тариф-конструктор "Твое решение", познакомиться с ним можно на сайте оператора. Основное - добавили возможность выбора наполнения пакетов. Самое главное - остался Связь Z, полюбившийся абонентам.
Сайт, кстати, тоже обновился, хотя пока что не на всю "глубину". Выпущено новое мобильное приложение (пока что только под Android). Оно еще будет дополняться - планируется интеграция с интернет-магазином компании.
Основные пресс-релизы компании, посвященные ребрендингу
--
теги: телеком Вымпелком Билайн
--
Публикации по теме:
26.07. [Новинки] Анонсы: Игровой смартфон POCO F3 GT представлен официально / MForum.ru
23.03. [Новинки] Анонсы: POCO F3 представлен официально / MForum.ru
22.03. [Новости компаний] Кадры: София Иванова назначена вице-президентом по коммуникациям и устойчивому развитию Билайн / MForum.ru
12.02. [Новинки] Анонсы: Infinix Smart 5 – смартфон с AКБ 6000 мАч для рынка Индии / MForum.ru
06.01. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi 10i – ребрендинг Redmi Note 9 для рынка Индии / MForum.ru
14.10. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Black Shark 4S и 4S Pro представлены официально / MForum.ru
14.10. [Новинки] Анонсы: Samsung W22 представлен официально / MForum.ru
14.10. [Новинки] Анонсы: Vivo привезла в Россию смартфон Y53s / MForum.ru
14.10. [Новинки] Анонсы: OnePlus 9RT представлен официально / MForum.ru
13.10. [Новинки] Слухи: Moto G51 5G на базе чипсета Qualcomm замечен в Geekbench / MForum.ru
12.10. [Новинки] Анонсы: Motorola Moto E40 дебютировал в Индии за ₹9 499 / MForum.ru
12.10. [Новинки] Слухи: Дизайн Samsung Galaxy A13 5G показан на рендерах / MForum.ru
12.10. [Новинки] Анонсы: Vivo Y20T с расширяемым ОЗУ представлен официально / MFrum.ru
12.10. [Новинки] Анонсы: Новинки Honor получат сервисы Google / MForum.ru
11.10. [Новинки] Слухи: Realme GT Neo2T готовится к анонсу / MForum.ru
08.10. [Новинки] Анонсы: Объявлены российские цены Samsung Galaxy M22 и M52 / MForum.ru
08.10. [Новинки] Анонсы: Планшет Nokia T20 представлен официально / MForum.ru
06.10. [Новинки] Анонсы: Realme GT Master Edition появился в России / MForum.ru
06.10. [Новинки] Анонсы: Sony объявила о старте российских продаж Xperia 1 III / MForum.ru
06.10. [Новинки] Анонсы: Huawei Nova 8i появился в России / MForum.ru
05.10. [Новинки] Слухи: Moto G31 получит 50 Мп камеру и АКБ 5000 мАч / MForum.ru
04.10. [Новинки] Анонсы: Tecno Camon 18 Premier – камера на подвесе и 60-кратный зум / MForum.ru
04.10. [Новинки] Анонсы: Doogee X96 появится в продаже 11 октября / MForum.ru
01.10. [Новинки] Анонсы: POCO C31 представлен официально / MForum.ru
01.10. [Новинки] Анонсы: Fairphone 4 представлен официально / MForum.ru