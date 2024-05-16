Анонсы: HMD T21 – ребрендинг планшета Nokia T21

MForum.ru
16.05.2024,
На официальном сайте появился новый планшет HMD — HMD T21. И, как и смартфон HMD XR21, это устройство Nokia под новым брендом. В данном случае речь идет о Nokia T21, выпущенном еще в сентябре 2022 года.
Спецификации новинки совпадают с оригиналом, за исключением версии ОС. HMD T21 работает под управлением Android 13 из коробки. HMD также обещает два гарантированных обновления программного обеспечения и четыре года исправлений безопасности.
HMD T21 оснащен 10,4-дюймовым IPS-дисплеем разрешением 1200 x 2000 пикселей, поддержкой активного стилуса и соотношением сторон 5:3. В части аппаратной платформы HMD T21 базируется на чипсете Unisoc T612, оснащен двумя 8-мегапиксельными камерами и аккумулятором емкостью 8200 мАч с зарядкой 18 Вт.
HMD T21 выпускается в единственном цвете Black Steel и с объемом памяти 4/128 ГБ. Цена установлена на уровне 300 евро. Параллельно, HMD распродает остатки планшетов Nokia T21 по сниженной цене 200 евро.
© Антон Печеровый,
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