Анонсы: Классические телефоны Nokia получают обновление 2025 года

MForum.ru
17.12.2024,
Компания HMD Global официально представила в Европе телефоны Nokia 105 4G и Nokia 110 4G, в версиях 2025 года, также известные как модели 2nd Edition. Новинки сохраняют большую часть своей классической эстетики, но вносят некоторые усовершенствования.
На задней панели теперь есть обновленная надпись «HMD – Makers of Nokia Phones» вместе с логотипом Nokia, что повышает узнаваемость бренда. Модуль камеры был упрощен, вернувшись к дизайну моделей 2023 года вместо более современного вида, который можно увидеть в версиях 2024 года.
Ключевым обновлением в выпусках 2025 года является внедрение порта зарядки USB-C, заменяющего устаревший micro-USB. Этот сдвиг соответствует нормам ЕС, обеспечивая удобство и универсальность для пользователей. Основные функции без изменений: поддержка двух SIM-карт, подключение 4G, VoLTE HD, FM-радио, аккумулятор емкостью 1450 мАч и фонарик, который активируется одним нажатием кнопки.
Оба телефона оснащены 1,77-дюймовым TFT-экраном разрешением 120×160 пикселей. Основа аппаратной части – процессор Unisoc T107, который обеспечивает плавную работу основных операций телефона. Nokia 110 4G 2nd Edition оснащен задней камерой, предлагающей базовую камеру QVGA для случайных снимков. Nokia 105 4G 2nd Edition вообще лишен камеры.
Nokia 105 4G 2nd Edition доступен в классическом черном цвете, а Nokia 110 4G 2nd Edition поставляется в ярких синем и фиолетовом вариантах.
Хотя HMD Global еще не раскрыла официальные цены, телефоны появились на некоторых европейских веб-сайтах HMD и Amazon, что указывает на скорый выпуск. Ожидается, что эти доступные по цене телефоны понравятся пользователям, ищущим надежные вторичные устройства или телефоны начального уровня для базового общения.
© Антон Печеровый,
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