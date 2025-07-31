5G SA. Open RAN: Rakuten Mobile будет строить сеть 5G SA в Японии с Cisco, Nokia и F5

MForum.ru

5G SA. Open RAN: Rakuten Mobile будет строить сеть 5G SA в Японии с Cisco, Nokia и F5

31.07.2025, MForum.ru

Компания Rakuten Mobile, известная приверженностью к Open RAN, привлекла Cisco, Nokia и F5 в качестве вендоров в рамках подготовки к развертыванию автономной сети 5G по всей стране.

Как ожидается, это «значительно расширит» возможности сети, упростит ее эксплуатацию за счет опоры на системы ИИ.

Cisco поставит решения ядра (Packet Core), Nokia – необходимые облачные сетевые функции (CNF), включая аутентификацию, управление пользовательскими данными, аналитику сигналов и голосовую связь IMS.

Компания F5, партнер Rakuten с 2019 года, предоставит обновленные функции безопасности API и управления трафиком, а также облачные сетевые функции, которые должны обеспечивать надежность и производительность ядра сети 5G SA. Решения будут развернуты в облаке на базе СХД Rakuten Symphony Cloud Solutions.

Rakuten Mobile последним вышел на высококонкурентный рынок Японии, в 2019 году компания запустила сеть LTE/4G. На конец марта 2025 года у компании в Японии – 8.6 млн абонентов и 21 600 базовых станций 5G.

Компания известна как последовательный последователь идей Open RAN. К 2026 году компания планирует обеспечить охват 95% населения. На сегодня компания обеспечивает самые высокие скорости загрузки (Uploud) по данным Open Signal, но пока что выглядит не идеально в сельской местности (по nPerf).

Компания Rakuten продолжает активно инвестировать в сеть, что приводит к убыткам, в 2024 году убыток составил $1.4 млрд.

Развертывание 5G SA призвано усилить позиции Rakuten как технологического новатора, но для окупаемости инвестиций критически важно научиться монетизировать услуги и снизить зависимость от партнерского роуминга (сейчас компания пользуется услугами KDDI). Успех или провал проекта Rakuten Mobile станет одним из тестов жизнеспособности Open RAN-модели.

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теги: пятое поколение 5G SA Open RAN Япония

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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