Слухи: HMD Icon Flip 1 готовится к анонсу

MForum.ru
19.11.2024,
Компания HMD готовится выпустить очередной телефон в формате классической раскладушки. Новинка будет называться HMD Icon Flip 1 и представлять собой обновленную версию Nokia 2660 Flip, выпущенного еще в 2022 году.
В активе устройства ожидается 2,8-дюймовый основной (внутренний) экран, 1,7-дюймовый внешний дисплей, 2-мегапиксельная камера с фиксированным фокусом и съемный аккумулятор емкостью 1500 мАч. Как легко можно догадаться по этим характеристикам, новинка представляет собой телефон на базе платформы S30+ с поддержкой облачных приложений.
HMD Icon Flip 1 оснащен 48 МБ оперативной памяти и 128 МБ встроенной памяти, основа его «железа» чипсет Unisoc T127. Аппарат поддерживает 4G LTE, Bluetooth 5.0 и имеет разъем для наушников 3,5 мм. HMD Icon Flip 1 будет предлагаться в пурпурном (Magenta), синем (Bleen) и черном (Glossy Black) цветах.
Информации о цене и сроках релиза пока нет, но вряд ли новинка будет особо дорогой.
© Антон Печеровый,
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