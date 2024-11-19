Слухи: HMD Icon Flip 1 готовится к анонсу

19.11.2024, MForum.ru

Компания HMD готовится выпустить очередной телефон в формате классической раскладушки. Новинка будет называться HMD Icon Flip 1 и представлять собой обновленную версию Nokia 2660 Flip, выпущенного еще в 2022 году.

В активе устройства ожидается 2,8-дюймовый основной (внутренний) экран, 1,7-дюймовый внешний дисплей, 2-мегапиксельная камера с фиксированным фокусом и съемный аккумулятор емкостью 1500 мАч. Как легко можно догадаться по этим характеристикам, новинка представляет собой телефон на базе платформы S30+ с поддержкой облачных приложений.

HMD Icon Flip 1 оснащен 48 МБ оперативной памяти и 128 МБ встроенной памяти, основа его «железа» чипсет Unisoc T127. Аппарат поддерживает 4G LTE, Bluetooth 5.0 и имеет разъем для наушников 3,5 мм. HMD Icon Flip 1 будет предлагаться в пурпурном (Magenta), синем (Bleen) и черном (Glossy Black) цветах.

Информации о цене и сроках релиза пока нет, но вряд ли новинка будет особо дорогой.