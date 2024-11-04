Анонсы: Представлены Nokia 108 4G (2024) и Nokia 125 4G (2024)

04.11.2024, MForum.ru

Компания HMD добавила в свое портфолио пару простых телефонов c поддержкой 4G-сетей под брендом Nokia – Nokia 108 4G (2024) и Nokia 125 4G (2024).

Последний представляет сбой ребрендинг недавно анонсированной Nokia 110 4G (2024) с идентичными характеристиками, а 108 4G (2024) аналогичен HMD 105 4G, но с меньшим 2-дюймовым дисплеем.

Оба телефона оснащены 2-дюймовыми экранами 240 x 320 точек, 128 МБ оперативной памяти и 64 МБ встроенной памяти, которую можно расширить с помощью слота для карт microSD. Они также поддерживают FM-радио, MP3-плеер и любимую фанатами игру «Змейка».

Емкость АКБ – 1000 мАч, разрешение камеры Nokia 125 4G (2024) – 0,1 Мп. Nokia 108 4G (2024) поставляется в черном и голубом цветах, а Nokia 125 4G (2024) — в титановом и синем. Информация о ценах и сроках начала продаж не предоставлена.