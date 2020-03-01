GPON: Что запустили в Китае под названием 10G? Давайте разбираться

21.04.2025, MForum.ru

Вчера в медиа попала информация о запуске интернета 10G на базе технологии 50G PON.

Проект реализовали Huawei и China Unicom в экспериментальном режиме, в районе Сюнъань, провинция Хэбей. Хотя технология 50G PON подразумевает поддержку скоростей передачи данных до 50 Гбит/с, в Китае говорится о скоростях передачи данных 10 Гбит/с "и выше". Заявленная задержка - в пределах 1 - 3 мс. В теории 50G PON может обеспечивать и меньшие задержки, вплоть до 0.1 мс. Планируется, что в будущем в Китае появится 168 локаций с поддержкой 10 гигабитных подключений.

В целом, это, конечно, неплохо, но скорости воображения не поражают - этого можно добиваться и в рамках технологий предыдущих поколений - XGS-PON (до 10 Гбит/с) и 25G PON (до 25 Гбит/с). А еще непонятно - это на сегодня кому-то действительно нужно, в плане востребованности таких услуг? Или это тестовое внедрение, которому придан статус опытно-коммерческого ради демонстрации технологического лидерства Китая?

Давайте разберемся подробнее - что такое 50G PON, какой статус у этой технологии в мире и в РФ.

50G PON (50 Gigabit Passive Optical Network) - стандарт (ITU-T G.9804 / ITU-T G.hsp.50G) пассивных оптических сетей, обеспечивающий скорость передачи данных до 50 Гбит/с в одном направлении. Это очередное поколение, развитие технологии PON, разработанное для удовлетворения растущих потребностей в сверхвысокой пропускной способности, низкой задержке и поддержке новых приложений, таких как 8K-видео, IoT, виртуальная реальность (VR) и "умные города".

Инфраструктура

Работает на той же оптоволоконной инфраструктруре, что и предыдущие поколения (начиная с GPON), используя технологию WDM, то есть мультиплексирование по длине волны. Плюс с в том, что можно по одному волокну запускать передачу одновременно в рамках нескольких стандартов, разделяя между ними спектр, например, GPON - 1490 нм, XGS-PON - 1577 нм, 50G PON - 1600 нм.

Что еще из плюсов?

Используются пассивные оптические разветвители, не требующие электропитания. Расстояния между OLT (оптическим линейным терминалом) и ONU (абонентским устройством) могут достигать 20-40 км. Считается энергоэффективным (по сравнению с предыдущими технологиями). Переход на 50G PON возможен без замены всей инфраструктуры. Ключевое преимущество относительно предыдущих технологий - задержки менее 100 мкс.

Применения

Обеспечение интернета;

Высокоскоростные подключения офисов и ЦОД

Система видеонаблюдения, управления траснпортом, "умный город"

Транспорт для сетей 5G

Индустрия 4.0, цифровые двойники

Проблемы внедрений

📌 На сегодня нет приложений, которые бы требовали скорости 50 Гбит/с для домашних пользователей. Спрос может исходить от корпоративного сектора, но объемы могут быть недостаточными.

📌 Дорогие решения OLT/ONU. Прежде всего, малая доступность и распространенность клиентских решений. Серийное производство ONT до 50G PON пока не налажено, поэтому такие устройства в 5-10 раз дороже чем 10G PON. Может быть теперь, когда Китай занялся внедрениями доступность устройств начнет расти, а цены на них снижаться? Но не мгновенно.

📌 Требуются микросхемы, поддерживающие модуляцию PAM4 (4-уровневую импульсно-амплитудную модуляцию), нужны лазеры с пикосекундными скоростями.

Тем не менее, внедрение технологии началось, а значит уже с 2025-2027 года технология станет переходить в разряд массовой (в технологически передовых странах). Согласно Omdia эта технология может занять до 30% рынка PON-сетей к 2030 году.

Вендоры

Nokia

на 2024 год компания располагала коммерчески доступными решениями 10G PON, 25G PON, предлагала для тестирования решение 50G PON и готова была привозить «демонстратор технологий» 100G PON.

Huawei

2025. Решение Huawei 50G PON начал использовать China Unicom в экспериментальном режиме, в районе Сюнъань, провинция Хэбей, предоставляя услуги 10G (оптических подключений со скоростью до 10 Гбит/с, задержками 1-3 мс).

А что по внедрениям?

В основном до сих пор были тесты и заявления, но, очевидно, что к технологии внимательно присматриваются, готовятся к ее внедрению.

Австралия

2024.04 В апреле 2024 австралийский госоператор nbn сотрудничал с Nokia, чтобы показать 100 Гбит/с.

Европа

2022.03 Глава Orange по сетям фиксированного доступа Хесус Вальехо заявил, что 50G PON стал общепризнанным выбором PON нового поколения. По его словам, Orange отдаёт предпочтение 50G PON, потому что он позволяет легко повторно использовать существующие сетевые ресурсы при переходе к 50G PON.

2021.09 Технический директор Telefonica Энрике Бланко заявил, что 50G PON — это выбор его компании для фиксированного доступа помимо текущих развёртываний 10G XGS PON

2021. Vodafone протестировал 100G PON и, вероятно, в отдалённом будущем перейдёт с 10G PON сразу на 100G. В 2020 году технический директор Vodafone сказал, что «10G PON, вероятно, будет достаточно до 2030 года». Оператор OGI, Великобритания, внедряет решение 25G PON.

2020.03 Компания Swisscom протестировала 50G PON, модернизировав существующий OLT до 50G PON и достигнув скорости 50 Гбит/с в нисходящем направлении и 25 Гбит/с в восходящем направлении в фиксированной сети. Представитель компании заявил, что изначально скорость 50G будет использоваться для малого бизнеса и мобильного трафика 5G.

Китай

2025.04.21 В Китае анонсировали запуск интернета 10G на базе технологии 50G PON. Проект реализовали Huawei и China Unicom в экспериментальном режиме, в районе Сюнъань, провинция Хэбей. Хотя технология 50G PON подразумевает поддержку скоростей передачи данных от 25 Мбит/с (в симметричном режиме) до 50 Мбит/с в ассиметричном, в Китае говорится о скоростях передачи данных до 10 Гбит/с "и выше". Заявленная задержка - в пределах 1 - 3 мс. В теории 50G PON может обеспечивать и меньшие задержки, вплоть до 0.1 мс. Планируется, что в будущем в Китае появится 168 локаций с поддержкой 10 гбитных подключений.

США

В США, похоже, решили "пойти своим путем". Но это не значит, что в США не предоставляются услуги быстрого интернет-доступа, напротив.

2024.07.05 Google Fiber (GFiber) – первый оператор в США, который протестировал платформу Nokia 50G PON. GFiber Labs протестировала платформу на основе решения Nokia Lightspan MF в районе Канзас-Сити. Партнеры не сообщают, есть ли конкретные планы на внедрение 50G PON.

GFiber предлагает своим клиентам симметричные 8 Гбит/с на всех своих рынках, на основе технологии XGS-PON, а также до 20 Гбит/c на некоторых своих рынках, включая Канзас-Сити, в «треугольнике» Северной Каролины и в некоторых частях Аризоны и Айовы. Постепенно число таких рынков растет, в целом компания ставит целью развертывание решения Nokia 25G PON на всех своих рынках к концу 2024 года.

В США услуги 50 Гбит/с уже предоставляет Ziply Fiber для клиентов своей сети в Вашингтоне, Орегоне, Айдахо и Монтане. Услуга предоставляется за $900/месяц. Но это не GPON, а оптоволоконное Ethernet соединение, что требует наличия дома у клиента специализированного оборудования.

В октябре 2023 года компании GFiber и Nokia договорились о развертывании технологии 25G PON. Эту технологию в мире внедряют также операторы EPB (США, Теннеси), Vodafone Qatar (Катар) и OGI (Великобритания, Уэльс).

Турция

2024.07 В Турции 50G PON тестируют Türk Telekom и ZTE.

Филиппины

2024.01 PLDT, крупный телеком-оператор на Филиппинах, протестировал 50G PON для оказания услуг FTTH - «оптика до дома».

А что в России?

10G PON (XGS-PON) внедряется Ростелекомом, МТС, Эр-Телеком. Есть российские решения (Элтекс, например).

25G PON - испытывался Ростелеком (решение Элтекс). Массовых внедрений нет, т.к. дорого и мало клиентского оборудования.

50G PON - не анонсировались планы даже испытаний. В России нет необходимых компонентов для производства необходимого оборудования, закупать их сложно. Тем более, когда и спрос под вопросом.

Вывод - к нам 50G PON вероятно придет, но, как обычно, а задержкой на годы относительно Китая и других стран. Причем, вполне возможно, это будет на базе отечественного оборудования.

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теги: 50G PON фиксированный доступ

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