Оборудование: Nokia выпускает симметричный модем 25G PON

MForum.ru
13.03.2024,
Nokia объявила о выпуске нового модема 25G PON симметричного оптоволоконного доступа, сообщает techblog.comsoc.org. Компактное решение может быть установлено в помещениях, либо в специальном корпусе - снаружи. При этом будет обеспечиваться скорость доступа в 20 раз выше, чем обеспечивают распространенные гигабитные решения. Эти модемы позволят операторам предлагать новый премиальные услуги частным лицам и бизнесу. Решение можно использовать также в транспортных сетях. Модем позволяет предоставлять услуги симметричного доступа со скоростями от 10 Гбит/с и выше, его можно задействовать в транспортных сетях 5G.
Новый волоконно-оптический модем 25G PON дополняет растущее портфолио Nokia 25G PON, которое включая в себя оптоволоконные платформы (OLT) Lightspan FX, DF и MF, а также узел доступа по оптоволокну 25G PON для операторов кабельного ТВ.
Одно из преимуществ решения 25GS-PON - его возможность сосуществования с GPON и XGS-PON без необходимости развертывания дополнительного фидерного волокна, разветвителей или других элементов ODN.
Основные особенности:
В 2023 году о планах сделать услугу 25G PON доступной для частных клиентов заявила, в частности, Google Fiber. Другие операторы, внедряющие 25G PON, это EPB, Vodafone Qatar и OGI. Более 30 операторов тестируют 25G PON для бытовых, мобильных и бизнес-приложений.
Nokia поставила уже более 1 млн портов 25G PON. Услуги 25G PON могут быть активированы в более чем 150 сетях по всему миру.
На рынке 25G PON действует более 60 операторов, поставщиков решений, чипсетов и оптических решений, формируя экосистему.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: фиксированный доступ 25G оптоволоконный модем
--
Публикации по теме:
13.03. [Новинки] Анонсы: Moto G Power 5G (2024) и Moto G 5G (2024) представлены официально / MForum.ru
13.03. [Новинки] Анонсы: Vivo Y03 за $85 представлен официально / MForum.ru
12.03. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy M15 получил OLED-дисплей / MForum.ru
12.03. [Новинки] Слухи: Появилась информация о Sony Xperia 1 VI, 5 VI и 10 VI / MForum.ru
11.03. [Новинки] Слухи: Появились подробности о смартфоне Vivo Y03 / MForum.ru
11.03. [Новинки] Анонсы: POCO M6 5G Airtel Locked – самый дешевый 5G-смартфон на индийском рынке / MForum.ru
07.03. [Новинки] Слухи: Раскрыты ключевые детали OnePlus 13 / MForum.ru
07.03. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A55 и A35 замечены на рендерах / MForum.ru
06.03. [Новинки] Анонсы: Itel Icon 2 – смарт-часы с поддержкой Bluetooth-звонков за $13 / MForum.ru
06.03. [Новинки] Анонсы: Nothing Phone (2a) с Dimensity 7200 Pro и дизайном Glyph представлен официально / MForum.ru
05.03. [Новинки] Анонсы: Lava Blaze Curve 5G с изогнутым AMOLED-экраном представлен официально / MForum.ru
05.03. [Новинки] Слухи: Infinix GT 20 Pro будет основан на SoC Dimensity 8200 / MForum.ru
04.03. [Новинки] Анонсы: Infinix Smart 8 Plus оценен всего в 6 999 рупий / MForum.ru
04.03. [Новинки] Анонсы: Tecno Spark 20C за 8 999 рупий представлен официально / MForum.ru
04.03. [Новинки] Анонсы: Oppo F25 Pro на базе Dimensity 7050 представлен официально / MForum.ru
01.03. [Новинки] Анонсы: Realme 12+ представлен официально / MForum.ru
01.03. [Новинки] Анонсы: Представлен Meizu 21 Pro, возможно, последний смартфон Meizu / MForum.ru
01.03. [Новинки] Анонсы: Смарт-часы Oppo Watch X представлены официально / MForum.ru
01.03. [Новинки] Это интересно: Названы лучшие устройства MWC 2024 / MForum.ru
29.02. [Новинки] Анонсы: Energizer Ultimate U660 – складной смартфона за 499 евро / MForum.ru