Оборудование: Nokia выпускает симметричный модем 25G PON

13.03.2024, MForum.ru

Nokia объявила о выпуске нового модема 25G PON симметричного оптоволоконного доступа, сообщает techblog.comsoc.org. Компактное решение может быть установлено в помещениях, либо в специальном корпусе - снаружи. При этом будет обеспечиваться скорость доступа в 20 раз выше, чем обеспечивают распространенные гигабитные решения. Эти модемы позволят операторам предлагать новый премиальные услуги частным лицам и бизнесу. Решение можно использовать также в транспортных сетях. Модем позволяет предоставлять услуги симметричного доступа со скоростями от 10 Гбит/с и выше, его можно задействовать в транспортных сетях 5G.

Новый волоконно-оптический модем 25G PON дополняет растущее портфолио Nokia 25G PON, которое включая в себя оптоволоконные платформы (OLT) Lightspan FX, DF и MF, а также узел доступа по оптоволокну 25G PON для операторов кабельного ТВ.

Одно из преимуществ решения 25GS-PON - его возможность сосуществования с GPON и XGS-PON без необходимости развертывания дополнительного фидерного волокна, разветвителей или других элементов ODN.

Основные особенности:

возможность сосуществование с GPON, XGS-PON и 50G PON в одном ODN

прочная и компактная конструкция

симметричная поддержка 25 Гбит/с

функция синхронизации частоты и времени суток (актуально для использования в транспортных сетях сотовой связи)

может использоваться для подключения базовых станций, обеспечивая передачу мобильного трафика по сети PON в режиме plug-and-play, задержку и синхронизацию, необходимые сетям 5G

поддерживает функции демаркационной точки для корпоративных и оптовых услуг

В 2023 году о планах сделать услугу 25G PON доступной для частных клиентов заявила, в частности, Google Fiber. Другие операторы, внедряющие 25G PON, это EPB, Vodafone Qatar и OGI. Более 30 операторов тестируют 25G PON для бытовых, мобильных и бизнес-приложений.

Nokia поставила уже более 1 млн портов 25G PON. Услуги 25G PON могут быть активированы в более чем 150 сетях по всему миру.

На рынке 25G PON действует более 60 операторов, поставщиков решений, чипсетов и оптических решений, формируя экосистему.

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теги: фиксированный доступ 25G оптоволоконный модем

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