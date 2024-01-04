Фиксированный доступ: PLDT протестировала 50G PON на Филиппинах

04.01.2024, MForum.ru

В США услуги 50 Гбит/с уже можно купить для домохозяйства у компании Zyply Fiber. А на Филиппинах коммерческой доступности такой технологии пока нет, но крупнейший местный провайдер успешно провел тест пассивной сети 50G PON, которая может обеспечить те же 50 Гбит/с для домохозяйства.

PLDT, крупный телеком-оператор на Филиппинах, протестировал пассивные оптоволоконные сети 50G PON для оказания услуг FTTH - «оптика до дома». Об этом сообщает LightReading.

Технология 50G PON позволит PLDT предоставлять услуги передачи данных со скоростями до 50 Гбит/с для каждого порта. Это существенно быстрее, чем распространенная технология GPON (до 2.5 Гбит/с) и XGS PON (до 10 Гбит/с).

XGS PON компания тестировала еще в 2021 году. Сейчас на Филиппинах основной технологией, которую используют поверх ВОЛС, является GPON.

На конец сентября 2023 года протяженность ВОЛС группы PLDT составляла более 1.1 млн ккм (кабель-километров), включая 0.2 млн ккм международного волокна и 0.9 млн ккм внутри страны. По данным компании, ее сеть охватывает 17,3 млн домов в 69% муниципалитетов/городов страны. Общее число оптических портов на сети PLDT - 6,15 млн.

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теги: фиксированный доступ 50G PON 50 Гбит/с Филиппины PLDT

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