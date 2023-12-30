Фиксированный доступ: Zyply Fiber предложил абонентам домашний интернет 50G за $900 в месяц

MForum.ru
30.12.2023,
Это, видимо, самый быстрый интернет для жилых помещений на планете. Симметричный интернет доступ со скоростью 50 Гбит/с доступен абонентам по всей сети в Вашингтоне, Орегоне, Айдахо и Монтане. Об этом рассказывает LightReading.
В апреле 2023 года компания Ziply Fiber запустила услугу 10 Гбит/с. Опыт был признан удачными и теперь компания решила предложить желающим еще более быстрый интернет.
Важно отметить, что если для услуги 2 Гбит/с и 5 Гбит/с провайдер использует технологию XGS-PON, то для подключения скоростей 10 Гбит/с и, тем более, 50 Гбит/с, используется Ethernet-подключение на базе ВОЛС и клиенту придется потратиться на специализированное оборудование (трансивер), которое будет установлено в домохозяйстве. Плата за его установку - $600.
В компании согласны, что скорость 50 Гбит/с намного превышает то, что хочет или в чем нуждается сегодня подавляющее большинство клиентов. Так что это услуга из разряда «потому что могу».
Тем не менее в компании ожидают, что каждый месяц эту услугу будет покупать несколько клиентов, которые по тем или иным причинам, посчитают, что им нужно подключение со скоростью 50 Гбит/с. У компании есть опыт, что около 15% новых клиентов ежемесячно подключаются к сети Zyply Fiber на скоростях 2 или 5 Гбит/с.
Zyply Fiber - рекордсмен, но не единственный провайдер быстрого интернета в США. Google Fiber с декабря 2023 года стал одним из немногих поставщиков услуг 25G PON на базе решения Nokia для обслуживания частных и бизнес-клиентов.
В рамках платы за установку доступа 50 Гбит/c Ziply Fiber проведет ВОЛС к дому клиента и предоставит ему оптоволоконный приемопередатчик QSFP28. Компьютеры и роутеры, поддерживающие 50 Гбит/с, клиентам придется покупать самостоятельно.
В частности, можно купить рекомендуемый компанией Ziply Fiber Ethernet-маршрутизатор Mikrotik CCR2216-1G-12XS-2XQ ценой порядка $2200. Либо любой другой с поддержкой порта QSFP28.
На сегодня услуга практически бесполезна, сулит клиенту немалую суету и лишние траты денег. Но зато можно будет скромно сказать при случае знакомым: «у меня дома интернет - космос, 50 Гбит/c!».
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теги: фиксированный доступ 50G 50Гбит/с домашний интернет
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