Магистральная связь: Nokia готова показать 100G с использованием одной длины волны PON

MForum.ru

Магистральная связь: Nokia готова показать 100G с использованием одной длины волны PON

14.06.2022, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Пока что де-факто стандартом в области магистральной связи остается 10G (10 Гбит/c) по крайней мере, пока речь идет об обеспечении районов с малоэтажной застройкой. Также у Nokia есть решение на базе чипсета Quillion, которое допускает апгрейд до 25G. В то же время, компания работает над разработкой решений 50G и 100G.

Заявленная демонстрация 100G на конференции Fiber Connect должна показать возможность обеспечивать высокие скорости передачи информации по одной длине волны PON. Причем на уже существующей инфраструктуре оптоволоконных сетей.

Выхода коммерчески доступного решения 50G можно ожидать в период 2025-2030, хотя проблемы еще остаются, в частности, Nokia отмечает, что текущий стандарт 50G не допускает совместимость с GPON и XGS-PON, что может помешать быстрому распространению данной технологии.

В отношении 100G ясности по срокам возможного появления решения еще меньше, но нельзя исключать, что оно станет коммерчески доступным также еще до конца 2030 года.

В целом, тема 100G для Nokia не новая, еще в 2021 году Nokia и Vodafone провели тесты PON 100G. Была задействована комбинация оптики 25G и усовершенствованные технологии цифровой обработки сигналов (DSP).

Разработкой спецификаций 100G для PON с одной длиной волны с апреля 2021 года занимаются в CableLabs.

по материалам Fierce Wireless

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к Сообществу ABloud62 в VK

теги: телеком 100G Nokia магистральная связь

© Алексей Бойко, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

07.11. [Новости компаний] Микроэлектроника: Задержки поставок компонентов стимулируют рост цен на конечную продукцию / MForum.ru

22.01. [Краткие новости] ZTE и MTN запускают первую сеть 5G SA в Восточной Африке / MForum.ru

09.10. [Новости компаний] Телеком: AT&T предоставила спецификации для создания роутеров сотовых сайтов / MForum.ru

02.10. [Краткие новости] Пресс-релизы: QTECH завершил формирование базовой линейки коммутаторов для корпоративного рынка / MForum.ru

05.07. [Краткие новости] Пресс-релизы: Huawei провела первую в мире демонстрацию одночастотной сверхвысокоскоростной оптической системы передачи данных 600Гбит/c в режиме реального времени / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

Вчера 13:35 ABloud Тема: WiFi и операторы сотовой связи (31.08.2011)
[Пресс-релизы. Wi-Fi и операторы сотовой связи. Вымпелком] Студенты скачали 9 петабайт через Wi-Fi в вузовских общежитиях Москвы 14 июня 2022, Москва, пресс-релиз через Mforum.ru — билайн бизнес ...
13.06.2022 17:18 Наварский Павел Тема: Мобильный телефон упал в воду. Что делать? (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 26 27 28 29 30)
Ситуации разные бывают. И надо всячески попытаться свой гаджет спасти. И лучший вариант конечно в сервисный центр обратиться. Ремонтом телефонов должны опытные профи заниматься. А найти надёжный ...
10.06.2022 15:37 ABloud Тема: электронный документооборот (10.05.2022)
[Электронный документооборот] НАЦ «Информзащиты» подключил АО «Россельхозбанк» к системе МЭДО 2022.06.10, пресс-релиз, через MForum.ru. «Россельхозбанк» подключился к системе межведомственного ...
10.06.2022 10:42 ABloud Тема: МТС, ОАО Мобильные ТелеСистемы (25.07.2012) (Страницы: 1 2 3 4 5)
[Ценные бумаги. ADR. МТС] МТС направила в банк-депозитарий заявление о прекращении программы АДР 09 июня 2022 г., Москва, РФ, пресс-релиз, через MForum.ru – ПАО «МТС» (nyse: mbt, moex: mtss), ...
10.06.2022 09:53 ABloud Тема: Новосибирская область (04.12.2007)
[Развитие сетей. Новосибирская область. МТС] МТС обеспечил гигабитным интернетом 19 новостроек Новосибирска 10 июня 2022 г., пресс-релиз, через MForum.ru. МТС сообщает о новом покрытии/расширении ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

14.06. [Новинки] Анонсы: Tecno Camon 19 Neo с 48 Мп камерой представлен официально / MForum.ru

14.06. [Новинки] Слухи: Раскрыта цена Xiaomi Band 7 для Европы / MForum.ru

13.06. [Новинки] Анонсы: Coolpad Cool 20s с 90 Гц дисплеем и 50 Мп камерой представлен официально / MForum.ru

13.06. [Новинки] Анонсы: Недорогой смартфон U-Magic 50 5G c 8 Гб ОЗУ представлен официально / MForum.ru

13.06. [Новинки] Анонсы: Realme V20 5G представлен официально / MForum.ru

10.06. [Новинки] Анонсы: ZTE Blade A72 представлен в 5G и 4G версиях / MForum.ru

10.06. [Новинки] Анонсы: ZTE Blade A52 получил чипсет Unisoc и АКБ 5000 мАч / MForum.ru

10.06. [Новинки] Анонсы: Представлен Moto G42 со Snapdragon 680, 50 Мп камерой и АКБ 5000 мАч / MForum.ru

09.06. [Новинки] Анонсы: Moto G62 5G представлен официально / MForum.ru

09.06. [Новинки] Слухи: Nothing Phone (1) станет продуктом Made in India / MForum.ru

08.06. [Новинки] Слухи: Realme C30 замечен на пресс-фото / MForum.ru

08.06. [Новинки] Анонсы: Realme GT Neo 3T представлен официально / MForum.ru

07.06. [Общество] Это интересно: Опубликованы рейтинги популярности производителей смартфонов в разных регионах / MForum.ru

07.06. [Новинки] Анонсы: Tecno POP 6 с 6,1-дюймовым дисплеем HD+ и АКБ 5000 мАч представлен официально / MForum.ru

06.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты рендеры и спецификации POCO C40 / MForum.ru

06.06. [Новинки] Анонсы: Европейский Oppo Reno 8 Lite 5G стал ребрендингом Oppo Reno 7 Lite 5G / MForum.ru

03.06. [Новинки] Анонсы: Tecno Spark 9 Pro представлен официально / MForum.ru

03.06. [Общество] Это интересно: Опубликован ТОП-5 кнопочных телефонов / MForum.ru

03.06. [Новинки] Это интересно: Запатентованы Apple watch со встроенной камерой / MForum.ru

02.06. [Новинки] Анонсы: Представлен Oppo A77 5G с чипом Dimensity 810 и 48 Мп камерой / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: