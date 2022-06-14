Магистральная связь: Nokia готова показать 100G с использованием одной длины волны PON

14.06.2022, MForum.ru

Пока что де-факто стандартом в области магистральной связи остается 10G (10 Гбит/c) по крайней мере, пока речь идет об обеспечении районов с малоэтажной застройкой. Также у Nokia есть решение на базе чипсета Quillion, которое допускает апгрейд до 25G. В то же время, компания работает над разработкой решений 50G и 100G.

Заявленная демонстрация 100G на конференции Fiber Connect должна показать возможность обеспечивать высокие скорости передачи информации по одной длине волны PON. Причем на уже существующей инфраструктуре оптоволоконных сетей.

Выхода коммерчески доступного решения 50G можно ожидать в период 2025-2030, хотя проблемы еще остаются, в частности, Nokia отмечает, что текущий стандарт 50G не допускает совместимость с GPON и XGS-PON, что может помешать быстрому распространению данной технологии.

В отношении 100G ясности по срокам возможного появления решения еще меньше, но нельзя исключать, что оно станет коммерчески доступным также еще до конца 2030 года.

В целом, тема 100G для Nokia не новая, еще в 2021 году Nokia и Vodafone провели тесты PON 100G. Была задействована комбинация оптики 25G и усовершенствованные технологии цифровой обработки сигналов (DSP).

Разработкой спецификаций 100G для PON с одной длиной волны с апреля 2021 года занимаются в CableLabs.

по материалам Fierce Wireless

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к Сообществу ABloud62 в VK

теги: телеком 100G Nokia магистральная связь