Развитие сетей: На сети МегаФон появилось новое российское транспортное оборудование B4COM

MForum.ru

Развитие сетей: На сети МегаФон появилось новое российское транспортное оборудование B4COM

27.03.2024, MForum.ru

МегаФон сообщает о завершении тестирования и внедрении в рамках пилотного проекта транспортного IP-оборудования московской компании B4COM (Бифорком тек). У компании собственное производство в ОЭЗ Технополис. Линейка производимого оборудования включает маршрутизаторы, способные обеспечивать пропускную способность до 100 Гбит/с. На сайте компании или где-либо в продаже моделей маршрутизаторов  B4COM с поддержкой 100G я не обнаружил.

 


На фото - коммутатор B4COM CS4164U 100G. Пропускная способность до 6.4 Тбит/с.
Компания выпускает также трансиверы B4T-QSFP-100G.

 

Для подключения базовых станций оптоволокном используют оборудование IPBH (IP Blackhaul), основанное на применении IP-маршрутизаторов. Как показали тесты, соответствующие маршрутизаторы B4COM подтверждают заявленные характеристики, обеспечивая скорости до 100 Гбит/с. МегаФон закупает несколько различных моделей линейки, но не называет какие.

Перед пилотным проектом на сети, это оборудование прошло тест в федеральном Центре исследований и разработок МегаФона. Проверялась производительность, поддержка протоколов передачи данных, соответствие классу синхронизации. Все проведенные тесты показали положительные результаты, сообщает МегаФон.

В рамках пилотного проекта внедрения маршрутизаторы B4COM установлены на нескольких десятках базовых станций в Москве, Татарстане и Свердловской области. В дальнейшем это оборудование планируется внедрять и в других регионах России.

«Мы уже не первый год тестируем различные типы сетевого оборудования российского производства, благодаря чему мы значительно расширяем пул наших поставщиков. Устанавливаемые маршрутизаторы кратно повысят пропускную способность транспортной сети ПАО «МегаФон», что отвечает вызову ежегодно возрастающих объемов абонентского трафика и потребностям наших B2B-клиентов», — отмечает директор по развитию транспортной сети МегаФона Андрей Криштофович.

До конца 2024 года объем закупок российских маршрутизаторов МегаФоном составит порядка нескольких сотен экземпляров.

Другие российские операторы также активно тестят или внедряют российские решения для транспортных сетей. Но об объемах и партнерах рассказывать не торопятся.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: МегаФон транспортные сети российское оборудование

-- 

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

16.11. [Новости компаний] Транспортные сети: Swisscom начинает миграцию услуг на новую оптическую транспортную сеть / MForum.ru

29.10. [Новости компаний] Развитие сетей: 6G потребует подключения оптикой 100% базовых станций в Индии, сейчас проникновение оптоволоконных подключений достигает 38% / MForum.ru

02.02. [Новости компаний] Транспортные сети: МТС втрое нарастила пропускную способность транспортной сети в Московском регионе / MForum.ru

17.12. [Новости компаний] Конспекты: Павел Архипов, "Элементная база и ПО для разработки оборудования сетей 5G в парадигме OpenRAN" / MForum.ru

10.07. [Новости компаний] 5G: В Verizon ставят на высокие технологии / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 5 ms, lookup=0 ms, find=5 ms

Последние сообщения в форумах

31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...
28.08.2023 17:51 ABloud Тема: Забайкальский край (ранее Читинская область и Агинский-Бурятский округ) (04.12.2007)
[Развитие сетей. Забайкальский край. МегаФон] Новую базовую станцию запустил МегаФон в забайкальской глубинке 28 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. Доступ к современным цифровым ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

27.03. [Новинки] Анонсы: Vivo TWS 4 – TWS-наушники с поддержкой aptX Lossless / MForum.ru

27.03. [Новинки] Анонсы: Vivo Pad3 Pro – 13-дюймовый планшет с Android / MForum.ru

27.03. [Новинки] Анонсы: Vivo X Fold3 – самый легкий складной смартфон в формате книжки / MForum.ru

26.03. [Новинки] Слухи: Индийская версия Realme 12x будет представлена 2 апреля / MForum.ru

26.03. [Новинки] Анонсы: Tecno Pova 6 Pro с АКБ 6000 мАч и быстрой зарядкой 70 Вт появится в Индии 29 марта / MForum.ru

26.03. [Новинки] Анонсы: Смартфон среднего класса Honor 90 Smart представлен официально / MForum.ru

25.03. [Новинки] Анонсы: Itel Icon 3 в стиле Apple Watch Ultra представлен официально / MForum.ru

22.03. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Poco C61 / MForum.ru

21.03. [Новинки] Анонсы: Смартфоны серии Infinix Note 40 представлены официально / MForum.ru

21.03. [Новинки] Анонсы: Infinix Note 40 Pro+ 5G получил собственный чип управления питанием Cheetah X1 / MForum.ru

20.03. [Новинки] Анонсы: Представлен смартфон Realme Narzo 70 Pro / MForum.ru

19.03. [Новинки] Анонсы: Honor Watch GS 4 представлены официально / MForum.ru

19.03. [Новинки] Анонсы: Представлены Honor Porsche Design Magic 6 RSR и Magic6 Ultimate / MForum.ru

18.03. [Новинки] Слухи: Lava O2 готовится к релизу / MForum.ru

18.03. [Новинки] Слухи: Huawei Band 9 появился в продаже в апреле / MForum.ru

15.03. [Новинки] Анонсы: Asus Zenfone 11 Ultra на Snapdragon 8 Gen 3 представлен официально / MForum.ru

15.03. [Новинки] Слухи: Meizu 21x – середнячок на Snapdragon с АКБ 5500 мАч / MForum.ru

14.03. [Новинки] Анонсы: Представлен iQOO Z9 с чипсетом MediaTek Dimensity 7200 / MForum.ru

14.03. [Новинки] Анонсы: Poco X6 Neo со 108 Мп камерой представлен официально / MForum.ru

13.03. [Новинки] Анонсы: Moto G Power 5G (2024) и Moto G 5G (2024) представлены официально / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: