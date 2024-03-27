Развитие сетей: На сети МегаФон появилось новое российское транспортное оборудование B4COM

27.03.2024, MForum.ru

МегаФон сообщает о завершении тестирования и внедрении в рамках пилотного проекта транспортного IP-оборудования московской компании B4COM (Бифорком тек). У компании собственное производство в ОЭЗ Технополис. Линейка производимого оборудования включает маршрутизаторы, способные обеспечивать пропускную способность до 100 Гбит/с. На сайте компании или где-либо в продаже моделей маршрутизаторов B4COM с поддержкой 100G я не обнаружил.



На фото - коммутатор B4COM CS4164U 100G. Пропускная способность до 6.4 Тбит/с.

Компания выпускает также трансиверы B4T-QSFP-100G.

Для подключения базовых станций оптоволокном используют оборудование IPBH (IP Blackhaul), основанное на применении IP-маршрутизаторов. Как показали тесты, соответствующие маршрутизаторы B4COM подтверждают заявленные характеристики, обеспечивая скорости до 100 Гбит/с. МегаФон закупает несколько различных моделей линейки, но не называет какие.

Перед пилотным проектом на сети, это оборудование прошло тест в федеральном Центре исследований и разработок МегаФона. Проверялась производительность, поддержка протоколов передачи данных, соответствие классу синхронизации. Все проведенные тесты показали положительные результаты, сообщает МегаФон.

В рамках пилотного проекта внедрения маршрутизаторы B4COM установлены на нескольких десятках базовых станций в Москве, Татарстане и Свердловской области. В дальнейшем это оборудование планируется внедрять и в других регионах России.

«Мы уже не первый год тестируем различные типы сетевого оборудования российского производства, благодаря чему мы значительно расширяем пул наших поставщиков. Устанавливаемые маршрутизаторы кратно повысят пропускную способность транспортной сети ПАО «МегаФон», что отвечает вызову ежегодно возрастающих объемов абонентского трафика и потребностям наших B2B-клиентов», — отмечает директор по развитию транспортной сети МегаФона Андрей Криштофович.

До конца 2024 года объем закупок российских маршрутизаторов МегаФоном составит порядка нескольких сотен экземпляров.

Другие российские операторы также активно тестят или внедряют российские решения для транспортных сетей. Но об объемах и партнерах рассказывать не торопятся.

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теги: МегаФон транспортные сети российское оборудование

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