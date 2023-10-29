Развитие сетей: 6G потребует подключения оптикой 100% базовых станций в Индии, сейчас проникновение оптоволоконных подключений достигает 38%

29.10.2023, MForum.ru

Индии придется вложить немалые средства в R&D и в производство для того, чтобы успешно участвовать в процессах развития и внедрения технологии 6G. Такой вывод можно сделать из отчета, подготовленного KPMG в Индии совместно с India Mobile Congress.

Индии следует продолжать играть активную роль в разработке глобальных стандартов 6G за счет усиления своих производственных возможностей для разработки, выпуска и экспорта решений 6G в другие страны, - уверены аналитики.

Индия уже уделяет немалое внимание разработке и внедрению передовых технологий в области 5G/6G, спутниковой связи и микроэлектроники. Эти три технологии по оценкам KPMG, обеспечат экономике этой страны примерно $240 млрд в ближайшие 5 лет, а к 2028 финансовому году они будут вносить в национальный ВВП страны дополнительно 1.6%.

В Индии хотели бы встроиться в глобальные цепочки поставки полупроводников. Для этого в стране готовы выделить до $30 млрд в поддержку разработки и производства микроэлектроники и смежных отраслей.

В какой-то мере в Индии стараются делать то же, что и в России, но очень по-другому. В частности, в этой стране тоже поднимают свое микроэлектронное производство, но с активным привлечением на рынок страны зарубежных производителей и западных технологий, развивают собственное производство электроники, но опять же с привлечением зарубежных инвестиций, партнеров и производителей. В стране активно строятся сети 5G, причем с использованием зарубежного оборудования - почему-то в Индии не опасаются это делать. И, наконец, активно разрабатывают 6G, участвуя в работе международных организаций. Посмотрим, что даст Индии такой подход.

По материалам: telecom.economictimes.indiatimes.com

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