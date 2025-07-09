6G: SoftBank занялась тестами 6G с использованием частот 7 ГГц

MForum.ru
09.07.2025,
Японский оператор SoftBank вместе с финским вендором Nokia провел испытания в условиях вне помещений, используя частот 7 ГГц. SoftBank установил 3 совместимые с 7 ГГц «предкоммерческие» базовые станции в центре Токио и задействовал технологию Massive MIMO для оценки возможности развертывания зоны покрытия 6G в городе.
Пока что МСЭ еще не выделило частоты под 6G, ожидается, что эта тема будет обсуждена в 2027 году на Всемирной конференции радиосвязи МСЭ-Р.
Диапазон 7 ГГц ближе по параметрам к частотам до 6 ГГц, чем, скажем, к частотам «миллиметрового диапазона». Учитывая нехватку частот и пропускной способности, вероятность того, что его могут задействовать под 6G – немалая.
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теги: шестое поколение 7ГГц частоты
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