Микроэлектроника. 6G: В России экспериментируют с селенидом галлия - материал признан перспективным для использования в решениях 6G

MForum.ru
17.02.2024,
Кристаллы селенида галлия вырастили в Институте геологии СО РАН и минералогии СО РАН, а затем передали их в Институт автоматики и электрометрии для исследований на прозрачность в области терагерцового излучения - это важное требование с учетом того, что основой 6G, как ожидается, будет фотоника, ФИС (фотонные интегральные схемы), лазерные технологии и оптоволокно.
Терагерцовым диапазоном принято называть (МСЭ) диапазон частот от 0.3 до 3 ТГц. Хотя некоторые считают нижней границей 100 ГГц (0,1 ТГц), а верхней - 30 ТГц. Длины волн соответствующего радиоизлучения - от 1 мм до 0.1 мм (МСЭ). Такое излучение не ионизирующее, оно легко проходит через большинство диэлектриков, но значительно поглощается проводящими материалами и рядом диэлектриков. Поэтому важно, чтобы материал для ФИС был радиопрозрачным для волн в терагерцовом диапазоне.
Известны кристаллы селенида галлия (I) Ga2Se, селенида галлия (II) GaSe и селенида галлия (III) Ga2Se3. В источнике не сказано, с каким именно селенидом галлия экспериментировали в Институте автоматики и электрометрии, в каком диапазоне проводились опыты. Общий вывод - "материал показал многообещающие результаты".
С кристаллами GaSe экспериментировали и ранее, про них пишут, что кристаллы GaSe используются для генерации ТГц излучения и отличаются широким спектральным диапазоном вплоть до 41 ТГц.
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теги: шестое поколение 6G микроэлектроника фотоника материалы кристаллы
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