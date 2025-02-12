6G: Исследователи МИЭМ НИУ ВШЭ показали работу беспроводного канала 6G на частотах выше 100 ГГц

MForum.ru
12.02.2025,
Заявляется о соответствии показателей «международным стандартам» - ETSI GR THz 002 V1.1.1 (марта 2024 года) и ITU-R M.2160 МСЭ. Скорость передачи данных достигала 12 Гбит/с с использованием частот 141-148,5 ГГц и 151,5-164 ГГц.
В качестве основной особенности системы ее разработчики указывают на управление распределением сигнала в реальном времени. Говоря проще, если на пути распространения сигнала возникает препятствие, системы автоматически выбирает другую антенну, чтобы продолжить передачу.
Автор схемы - Евгений Кучерявый
Для экспериментов использовалась панель RIS (Reconfigurable Intelligent Surface – реконфигурируемую интеллектуальную поверхность, поверхность с множеством элементов для динамического управления радиосигналами, ITU-R M.2541-0), а также диодные детекторы – эти компоненты были разработаны в МИЭМ НИУ ВШЭ.
Пока что система обеспечивает дальнодействие лишь в пределах помещения, но ученые уверены, что можно заметно улучшить этот показатель. Для улучшения управления сигналом и защиты от помех планируется использовать алгоритмы ML, это, как ожидается, позволит формировать стабильный канал связи даже при движении пользователей.
Заявляется о контактах с неназванными телекоммуникационными компаниями, которые интересуются перспективами создания коммерческих устройств на базе разработок МИЭМ НИУ ВШЭ.
В российских условиях эти разработки пока что выглядят далекими от практики, особенно от массовой практики. Все же приятно, что хотя бы на уровне научных разработок и экспериментов наша страна остается в первых рядах в теме 6G.
Для тех, кому интересны детали, привожу в Tg-канале @abloud_events .pdf публикации Remote Detection of Applications for Improved Beam Tracking in mmWave/sub-THz 5G/6G Systems авторов разработки.
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теги: шестое поколение Россия
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