6G: Китай призывает к созданию единого стандарта 6G

MForum.ru

6G: Китай призывает к созданию единого стандарта 6G

18.11.2024, MForum.ru

Зам. министра промышленности и информационных технологий (MIIT) Китая, г-н Чжан Юньмин заявляет, что Китай «готов работать с глобальными партнерами» для разработки мобильного стандарта 6G. Вопрос в том, готовы ли глобальные партнеры работать с Китаем.

Чиновник выступал на «Глобальной конференции по развитию 6G» в Шанхае. Несмотря на название, глобальной эта конференция не была, типичное внутреннее китайское мероприятие, хотя и с несколькими зарубежными гостями.

Чжан напомнил аудитории, что 6G – приоритет для руководства компартии Китая и китайского правительства. И призвал китайских лидеров, международные компании и промышленность принять открытость и сотрудничество, а также «поддерживать единый глобальный стандарт 6G». Конечно же, прозвучали высказывания о том, что китайское правительство будет придерживаться политики открытости миру.

Сейчас подобные заявления на условном «западе» нередко вызывают невеселый смех.

Сотрудничество Китая и США на высоком уровне на сегодня даже не обсуждается. В Китае надеются на развитие отношений в области 6G с Евросоюзом, Кореей и Японией.

По мнению Чжана, можно совместно работать над 6G в рамках двух международных форумов: «Базовый план информации и связи Китай-ЕС» и «Международный рабочий механизм мобильной связи Китая-Япония-Корея». Насколько жизнеспособна эта идея?

Последний саммит лидеров Китая, Кореи и Японии в мае 2024 года завершился вялым заявлением, что стороны будут стремиться к возобновлению встреч министров ИКТ. Что касается ЕС, то «цифровой диалог» с Китаем проводился два раза за 4 года. Но это просто говорильня, которая не поможет развитию сотрудничества в области 6G.

Это не означает, что глобальное сотрудничество невозможно или, что его не будет. Но, вероятнее всего, сотрудничество будет осуществляться на уровне отрасли, без прямого участия правительств. Инженеры предпочли бы получить единый стандарт 6G, в отличие от некоторых политиков (мы таких знаем).

Стоит отметить, что эта активность Китая может свидетельствовать в пользу того, что китайцы признают, что им нужны западные технологи и сотрудничество, чтобы создавать свое 6G.

по материалам LightReading

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теги: шестое поколение стандартизация Китай

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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