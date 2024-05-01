6G: Данные со скоростью 100 Гбит/с смогли передать на расстояние в 100 м

MForum.ru

6G: Данные со скоростью 100 Гбит/с смогли передать на расстояние в 100 м

01.05.2024, MForum.ru

Японские ученые впервые смогли передать данные со скоростью 100 Гбит/с на расстояние порядка 100 метров с использованием субтерагерцовых частот. Об этом рассказывает livescience.com.

 

 

Такого результата добился консорциум японских компаний, которые создали устройство 6G, способное передавать данные на расстояния более 90 м со скоростями примерно в 20 раз более высокими, чем в сетях 5G.

В тестах в условиях «в помещении» для достижения скоростей порядка 100 Гбит/с использовался диапазон частот 100 ГГц, а в условиях «вне помещения» - 300 ГГц, что приближается к ИК-диапазону.

В сетях 5G сейчас применяют частоты ниже 6 ГГц и частоты миллиметрового диапазона - в районе 20+ ГГц и порядка 40+ ГГц.

Как ожидается, сети 6G будут использовать частоты суб-терагерцового диапазона, а именно - между 100 ГГц и 300 ГГц. Эти диапазоны обладают таким преимуществом, как возможность достигнуть высокой пропускной способности и такими недостатками, как высокая интерференция с окружающей средой. Для работы на таких частотах людям придется создать новые инфраструктурные решения.

Ранее уже предпринимались попытки достичь высоких скоростей в рамках технологий 6G, но в феврале 2024 года одной из команд японских ученых удалось показать передачу данных со скоростью до 240 Гбит/с на расстояние до 20 метров.

Выход на расстояния порядка 100 м при прямой видимости - куда ближе к целям практического применения технологии 6G.

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теги: 6G шестое поколение Япония рекорды разработки

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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