Разработки: Инвестиции в разработки 5G Advanced и 6G в России могут составить сверхскромные 4.5 млрд рублей в ближайшие 6 лет

MForum.ru
09.01.2025,
Об этом сегодня сообщается в большом тексте Forbes. Сразу отмечу, что сумма – более чем скромная, есть немало зарубежных компаний, которые выделяют на эти цели намного большие средства. Можно ли говорить о том, что в РФ не заинтересованы в развитии перспективных технологий связи или надеются, что все получится сделать «за копейки»?
Даже эту скромную сумму планируется выделить не целиком из бюджета, но с привлечением внебюджетных источников финансирования по формуле 50:50. Государство обещает в 2025-2027 году выделять лишь по 0,25 млрд в год из бюджета, столько же должны инвестировать внебюджетные источники.
При этом, даже при столь скромных вложениях, планируется получить в 2030 году «уровня готовности» 4.3 (лабораторный макет).
Еще в 2023 году ожидалось, что бюджет на разработку решений 5G Advanced и 6G составит 23 млрд рублей. Этих денег ждали в НИИ Радио и в Сколтехе, которые отвечают за поднаправление правительственной дорожной карты «Современные и перспективные сети мобильной связи на период до 2030 года». Этих денег, судя по новостям, разработчики не дождутся, напротив, им предлагается самостоятельно изыскать возможности для паритетного с государством внебюджетного финансирования. Готовы ли к этому в НИИ Радио и Сколтехе? На сегодня, похоже, не очень. Появятся другие участники проекта?
Для разработок 6G, прежде всего, уместно определиться с частотами, на которых будет реализовываться эта технология. Как показывает практика, в России этот вопрос решается намного сложнее, чем даже бюджетное финансирование. Именно поэтому заниматься данной темой регулятору следовало бы в приоритетном порядке, с оглядкой на мировой опыт. С субтерагерцовыми частотами 100-300 ГГц будет, наверное, проще, но для массового использования для обеспечения сплошного покрытия, нужны также частоты до 4 ГГц, в идеале, это все те же частоты 3.4-4 ГГц о необходимости предоставления операторам, которых идет речь вот уже около 10 лет. Без переиспользования уже выданных операторам частот будет не обойтись, но и новые полосы им необходимо добавить.
Интересно, что такие разработчики, как Иртея, например, в конкурсе на исполнение разработок 5G Advanced и 6G пока что участвовать не планируют. Хотя, казалось бы… без этого вендором мирового уровня не стать. В целом логично было бы, если бы разработками 5G Advanced и 6G в России занимались бы Иртея и Yadro. С другой стороны, если особой заинтересованности государства в теме нет, зачем в нее инвестировать?
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теги: разработки господдержка шестое поколение пятое поколение
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