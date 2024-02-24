6G: SKT сотрудничает с Docomo и Nokia по радиоинтерфейсу 6G AI

MForum.ru
24.02.2024,
SK Telecom (SKT) присоединилась к партнерству 6G, сформированному Nokia, NTT Docomo и материнской компании - Docomo, с целью расширения объема и масштаба тестирования радиоинтерфейсов на основе ИИ, а также для тестирования более широкого спектра вариантов применения в бизнесе. Об этом рассказывает Mobile World Live.
В своем заявлении SKT поясняет, что радиоинтерфейс на основе ИИ, это жизненно важная технология следующего поколения, способная повысить производительность сети и одновременно повысить энергоэффективность в сетях 6G.
Четыре компании разрабатывают системы для проверки концепции, которые они протестируют с использованием выбранных сценариев.
Тесты радиоинтерфейса 6G будут проводиться как в условиях лаборатории, так и в режиме "вне помещения", чтобы имитировались реальные результаты работы сети.
Группа работает над улучшением производительности моделей ИИ, используя данные, полученные из реальных сетей или посредством моделирования. Это будет ключевым моментом в разработке моделей обучения для создания лучшей в отрасли платформы радиоинтерфейса.
Видеодемонстрацию "доказательства концепции" компании обещают показать на следующей неделе на стенде SKT на MWC Barcelona 2024.
Docomo и NTT подробно рассказали о планах по использованию мобильных технологий следующего поколения с Nokia, NEC и Fujitsu в 2022 году, ориентированных на субтерагерцовые частоты и интерфейсы на базе ИИ.
В 2023 году Nokia и два оператора заявили о прогрессе в создании радиоинтерфейса на основе ИИ и субтерагерцового спектра для увеличения пропускной способности.
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теги: шестое поколение партнерства Япония Южная Корея SK Telecom Nokia NTT DoCoMo
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