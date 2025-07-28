Анонсы: itel Super Guru 4G Max – кнопочный телефон с искусственным интеллектом для Индии

MForum.ru
28.07.2025,
Последнее дополнение линейки многофункциональных телефонов itel - шаг вперед благодаря интеграции искусственного интеллекта, увеличенному 3-дюймовому экрану и поддержке 13 индийских языков.
С помощью Super Guru 4G Max компания стремится преодолеть разрыв между цифровой доступностью и традиционными предпочтениями пользователей, предлагая интеллектуальную функциональность, не вторгаясь на территорию смартфонов.
Super Guru 4G Max - первый в Индии функциональный телефон с поддержкой искусственного интеллекта, способный выполнять голосовые команды как на хинди, так и на английском. Пользователи могут совершать звонки, отправлять или читать сообщения, устанавливать будильник, открывать камеру, управлять мультимедиа и включать FM-радио с помощью голосового взаимодействия.
Разработанный специально для начинающих пользователей цифровых технологий, телефон оснащен лучшим в своей категории 3-дюймовым дисплеем, который повышает удобство просмотра контента или чтения сообщений. Отличительной особенностью является поддержка функции преобразования текста в речь King Voice, которая позволяет читать сообщения вслух.
Устройство также поддерживает 13 региональных языков и включает в себя два слота для SIM-карт 4G, VGA-камеру со вспышкой, Bluetooth, беспроводной FM-канал с возможностью записи, 64 ГБ расширяемой памяти и аккумулятор емкостью 2000 мАч. Он также оснащен стеклянной задней панелью премиум-класса и аккумулятором Super Battery, обеспечивающим длительный режим ожидания до 30 дней. Телефон совместим с открытыми сетями, включая диапазон B28 от BSNL, и поддерживает такие сервисы, как BBC News.
Super Guru 4G Max доступен по всей Индии в черном, золотистом и синем цветах. Цена устройства составляет 2099 рупий, на него предоставляется гарантия сроком на 13 месяцев и гарантированная бесплатная замена в течение первых 111 дней. Он доступен как по офлайн-, так и по онлайн-каналам.
© Антон Печеровый,
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