Анонсы: Itel City 100 представлен официально

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Анонсы: Itel City 100 представлен официально

07.07.2025, MForum.ru

Компания itel анонсировала бюджетный смартфон itel City 100. Новика сочетает большой дисплей «с эффектом погружения», увеличенное время автономной работы и функции искусственного интеллекта. Еще одна особенность - бесплатный магнитный динамик в комплекте.

Анонсы: Itel City 100 представлен официально

Itel City 100 оснащен 6,75-дюймовым IPS-экраном разрешением HD + с частотой обновления 90 Гц, максимальной яркостью 700 нит и 83,5-процентной цветовой гаммой по стандарту NTSC. Устройство защищено по стандарту IP64, все четыре угла корпуса усилены для защиты от небольших падений. Толщина корпуса Itel City 100 составляет 7,65 мм.

Анонсы: Itel City 100 представлен официально

Itel City 100 базируется на восьмиядерном процессоре Unisoc T7250 и оснащен 4 ГБ физической (+4 ГБ виртуальной оперативной памяти), 128 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения с помощью microSD. За автономность отвечает аккумулятором емкостью 5200 мАч с быстрой зарядкой мощностью 18 Вт.

Itel City 100 работает под управлением Android 14 и оснащен Aivana 3.0, встроенным в устройство помощником itel по искусственному интеллекту. Aivana позволяет извлекать текст из изображений, конвертировать документы, использовать инструменты для написания текстов с помощью искусственного интеллекта и даже мгновенно перемещаться по адресам, указанным в сообщениях.

Анонсы: Itel City 100 представлен официально

Itel City 100 оснащен 13-мегапиксельной тыловой и 8-мегапиксельной фронтальной камерами. Также в активен новинки боковой датчик отпечатков пальцев, двухдиапазонный Wi-Fi, ИК-сканер, функция разблокировки по лицу, FM-радио и 3,5-мм разъем для наушников.

Анонсы: Itel City 100 представлен официально

Цена itel City 100 в Индии составляет 7 599 рупий. Он доступен в цветах Fairy Purple, Navy Blue и Pure Titanium. В качестве бонуса itel предлагает бесплатный магнитный динамик (обычная цена стоимостью 2999 рупий) и бесплатную замену экрана в течение 100 дней.

Анонсы: Itel City 100 представлен официально

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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