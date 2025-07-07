Анонсы: Itel City 100 представлен официально

07.07.2025, MForum.ru

Компания itel анонсировала бюджетный смартфон itel City 100. Новика сочетает большой дисплей «с эффектом погружения», увеличенное время автономной работы и функции искусственного интеллекта. Еще одна особенность - бесплатный магнитный динамик в комплекте.

Itel City 100 оснащен 6,75-дюймовым IPS-экраном разрешением HD + с частотой обновления 90 Гц, максимальной яркостью 700 нит и 83,5-процентной цветовой гаммой по стандарту NTSC. Устройство защищено по стандарту IP64, все четыре угла корпуса усилены для защиты от небольших падений. Толщина корпуса Itel City 100 составляет 7,65 мм.

Itel City 100 базируется на восьмиядерном процессоре Unisoc T7250 и оснащен 4 ГБ физической (+4 ГБ виртуальной оперативной памяти), 128 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения с помощью microSD. За автономность отвечает аккумулятором емкостью 5200 мАч с быстрой зарядкой мощностью 18 Вт.

Itel City 100 работает под управлением Android 14 и оснащен Aivana 3.0, встроенным в устройство помощником itel по искусственному интеллекту. Aivana позволяет извлекать текст из изображений, конвертировать документы, использовать инструменты для написания текстов с помощью искусственного интеллекта и даже мгновенно перемещаться по адресам, указанным в сообщениях.

Itel City 100 оснащен 13-мегапиксельной тыловой и 8-мегапиксельной фронтальной камерами. Также в активен новинки боковой датчик отпечатков пальцев, двухдиапазонный Wi-Fi, ИК-сканер, функция разблокировки по лицу, FM-радио и 3,5-мм разъем для наушников.

Цена itel City 100 в Индии составляет 7 599 рупий. Он доступен в цветах Fairy Purple, Navy Blue и Pure Titanium. В качестве бонуса itel предлагает бесплатный магнитный динамик (обычная цена стоимостью 2999 рупий) и бесплатную замену экрана в течение 100 дней.