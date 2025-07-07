Анонсы: Itel City 100 представлен официально

MForum.ru
07.07.2025,
Компания itel анонсировала бюджетный смартфон itel City 100. Новика сочетает большой дисплей «с эффектом погружения», увеличенное время автономной работы и функции искусственного интеллекта. Еще одна особенность - бесплатный магнитный динамик в комплекте.
Itel City 100 оснащен 6,75-дюймовым IPS-экраном разрешением HD + с частотой обновления 90 Гц, максимальной яркостью 700 нит и 83,5-процентной цветовой гаммой по стандарту NTSC. Устройство защищено по стандарту IP64, все четыре угла корпуса усилены для защиты от небольших падений. Толщина корпуса Itel City 100 составляет 7,65 мм.
Itel City 100 базируется на восьмиядерном процессоре Unisoc T7250 и оснащен 4 ГБ физической (+4 ГБ виртуальной оперативной памяти), 128 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения с помощью microSD. За автономность отвечает аккумулятором емкостью 5200 мАч с быстрой зарядкой мощностью 18 Вт.
Itel City 100 работает под управлением Android 14 и оснащен Aivana 3.0, встроенным в устройство помощником itel по искусственному интеллекту. Aivana позволяет извлекать текст из изображений, конвертировать документы, использовать инструменты для написания текстов с помощью искусственного интеллекта и даже мгновенно перемещаться по адресам, указанным в сообщениях.
Itel City 100 оснащен 13-мегапиксельной тыловой и 8-мегапиксельной фронтальной камерами. Также в активен новинки боковой датчик отпечатков пальцев, двухдиапазонный Wi-Fi, ИК-сканер, функция разблокировки по лицу, FM-радио и 3,5-мм разъем для наушников.
Цена itel City 100 в Индии составляет 7 599 рупий. Он доступен в цветах Fairy Purple, Navy Blue и Pure Titanium. В качестве бонуса itel предлагает бесплатный магнитный динамик (обычная цена стоимостью 2999 рупий) и бесплатную замену экрана в течение 100 дней.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
19.03. [Новинки] Слухи: Будущий смартфон Itel 5G призван сделать искусственный интеллект доступным / MForum.ru
08.01. [Новинки] Анонсы: itel A80 – стильный смартфон с 50 Мп камерой за 7000 рупий / MForum.ru
24.04. [Новинки] Анонсы: Itel S24 на базе Helio G91 представлен официально / MForum.ru
29.03. [Новинки] Анонсы: Представлен Itel S24 с дисплеем 90 Гц, Helio G91, 108 Мп камерой / MForum.ru
25.03. [Новинки] Анонсы: Itel Icon 3 в стиле Apple Watch Ultra представлен официально / MForum.ru
07.07. [Новинки] Анонсы: Itel City 100 представлен официально / MForum.ru
07.07. [Новинки] Слухи: Infinix Hot 60 5G + оснастят One-Tap AI Button / MForum.ru
04.07. [Новинки] Слухи: Аксессуары для Samsung Galaxy Z Flip 7 показали на рендерах / MForum.ru
03.07. [Новинки] Анонсы: Moto G100 Pro с MediaTek Dimensity 7300 и АКБ 6720 мАч представлен официально / MForum.ru
03.07. [Новинки] Анонсы: Infinix Hot 60i с AI-функциями представлен официально / MForum.ru
03.07. [Новинки] Анонсы: Tecno представила 3 смартфона серии Spark 40 / MForurm.ru
02.07. [Новинки] Cлухи: Появились подробности о Google Pixel 10 Pro и Google Pixel 10 Pro XL / MForum.ru
02.07. [Новинки] Анонсы: Nothing Phone (3) с Glyph Matrix представлен официально / MForum.ru
01.07. [Новинки] Слухи: Moto G96 5G может быть представлен 9 июля / MForum.ru
01.07. [Новинки] Слухи: Появились данные о размере батареи Redmi Turbo 5 Pro / Poco F8 / MForum.ru
30.06. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Watch S4 41 мм и Band 10 представлены официально / MForum.ru
27.06. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Pad 7S Pro 12.5 на чипсете Xring O1 представлен официально / MForum.ru
26.06. [Новинки] Анонсы: Redmi K80 Ultra представлен официально / MForum.ru
26.06. [Новинки] Анонсы: Экологичный смартфон Fairphone 6 представлен официально / MForum.ru
25.06. [Новинки] Анонсы: Poco F7 на чипсете Snapdragon 8s Gen 4 представлен официально / MForum.ru
24.06. [Новинки] Анонсы: Galaxy Unpacked 2025 состоится 9 июля / MForum.ru
24.06. [Новинки] Анонсы: Компактный смартфон Vivo X200 FE представлен официально / MForum.ru
23.06. [Новинки] Анонсы: Oppo K13x 5G представлен как «самый надежный смартфон в сегменте» / MForum.ru
23.06. [Новинки] Слухи: Толщина Honor Magic V5 составит 8,8 мм / MForum.ru
20.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Redmi K80 Ultra / MForum.ru