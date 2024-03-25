Анонсы: Itel Icon 3 в стиле Apple Watch Ultra представлен официально

MForum.ru
25.03.2024,
Компания Itel официально выпустила умные часы Icon 3, которые, несмотря на бюджетную цену, обладают некоторыми примечательными характеристиками и функциями. Внешне новинка очень похожа на Apple Watch Ultra.
Itel Icon 3 оснащены 2,01-дюймовым AMOLED-дисплеем с пиковой яркостью 500 нит с изогнутым 2,5D стеклом. Экран окружен рамкой из цинкового сплава премиум-класса. На правой стороне размещена вращающаяся заводная головка с функциональной кнопкой, что делает часы еще больше похожими на Apple Watch Ultra.
Экран Itel Icon 3 работает в режиме Always On, поддерживает более 150 циферблатов, а само устройство оснащен различными датчиками, связанными со здоровьем. Новинка поддерживает 24-часовой мониторинг сердечного ритма, картирование уровня кислорода в крови SpO2 и отслеживание женского менструального цикла.
Для подключения к смартфону используется Bluetooth 5.1. За автономность отвечает АКБ емкостью 310 мАч. Время автономной работы от одной зарядки в обычном режиме – до 7 дней, при включенной функции Bluetooth Calling этот срок может сократиться до 2 дней. В режиме минимального использования новинка продержится до 15 дней без подзарядки.
Приобрести Itel Icon 3 можно в трех цветах (Dark Chrome, Midnight Blue и Shiny Gold) по цене 1699 индийских рупий.
© Антон Печеровый,
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