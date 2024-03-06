Анонсы: Itel Icon 2 – смарт-часы с поддержкой Bluetooth-звонков за $13

MForum.ru
06.03.2024,
Компания itel теперь выпустила в Индии умные часы Icon 2, предназначенные для людей, которые «ищут доступные умные часы, без экономии на функциях».
Itel Icon 2 оснащены 1,83-дюймовым HD-дисплеем. Яркость экрана – 550 нит, для его защиты используется прочное изогнутое 2,5D стекло. Само устройство, привычно для гаджетов этого класса, защищено от влаги и пыли согласно классу IP68.
Для управления Itel Icon 2 используется вращающаяся заводная головка. В активе новинки более 100 спортивных режимов и возможность непрерывного отслеживания частоты сердечных сокращений, уровня SpO2, контроль сна и набор функций отслеживания женского здоровья.
Благодаря Bluetooth v5.3, Itel Icon 2 обеспечивает плавное соединение, позволяя совершать звонки по Bluetooth и быстро получать доступ к контактам. Также они поддерживают дополнительные интеллектуальные функции, включая голосовой помощник с искусственным интеллектом и управление камерой или музыкой.
Icon 2 позволяет выбирать более чем из 150 циферблатов, позволяя пользователям найти внешний вид, соответствующий их стилю. Новинка предлагается в трех цветах: черном, синем и розовом золоте. Кроме того она поставляется с дополнительным ремешком. Купить Itel Icon 2 можно на Amazon India по цене 1099 рупий.
© Антон Печеровый,
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