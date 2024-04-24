Анонсы: Itel S24 на базе Helio G91 представлен официально

MForum.ru
24.04.2024,
Itel продолжает расширять линейку своей продукции в Индии. После недавнего запуска модели Super Guru 4G, компания представила модель S24, которая привлекает внимание своими техническими характеристиками и производительностью.
В основе Itel S24 находится восьмиъядерный чипсет Helio G91 от MediaTek. Этот бюджетный процессор обеспечивает максимальную частоту процессора 2 ГГц и поддерживает память LPDDR4x. Телефон может похвастаться 16 ГБ оперативной памяти (8 ГБ физической + 8 ГБ виртуальной) и 128 ГБ встроенной памяти.
Itel S24 оснащен 6,6-дюймовым дисплеем разрешением HD+ с частотой обновления 90 Гц. В вырезе экрана разместилась 8 Мп сэлфи-камера. Разрешение основного сенсора тыловой камеры – 108 Мп, в качестве вспомогательного используется датчик глубины сцены. За автономность отвечает АКБ ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт через USB-C.
Смартфон itel S24 в цветах «Звездный черный» и «Белый рассвет» обойдется 9 999 индийских рупий. Новинка уже доступна на Amazon, в качестве бонуса покупатели получают смарт-часы. В оффлайн-рознице itel S24 появится к концу апреля. В России Itel S24 уже доступен, цена – 13 999 рублей.
© Антон Печеровый,
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