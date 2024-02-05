Анонсы: Itel P55+ с зарядкой 45 Вт и 256 Гб памяти появится в продаже 8 февраля

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Анонсы: Itel P55+ с зарядкой 45 Вт и 256 Гб памяти появится в продаже 8 февраля

05.02.2024, MForum.ru

Недавно компания Itel подтвердила, что в феврале в Индии она анонсирует три смартфона Power Play серии P. На Amazon India появилась целевая страница, подтверждающая появление 8 февраля двух новых устройств: itel P55 и itel P55+.

Анонсы: Itel P55+ с зарядкой 45 Вт и 256 Гб памяти появится в продаже 8 февраля

Главной особенностью itel P55+ является быстрая зарядка мощностью 45 Вт. По данным компании, телефон может разряжаться с 0 до 70 процентов всего за 30 минут. Он будет предлагать три уровня зарядки: Hyper Charge для быстрого пополнения заряда аккумулятора, позволяющего пользователям набрать 25 процентов заряда аккумулятора всего за 10 минут. Опция Smart Charge использует искусственный интеллект для зарядки телефона в зависимости от режима использования пользователя. Существует также опция низкотемпературной зарядки, которая позволяет заряжать устройство без перегрева.

Анонсы: Itel P55+ с зарядкой 45 Вт и 256 Гб памяти появится в продаже 8 февраля

Ожидается, что устройство предложит до 16 ГБ оперативной памяти, включая виртуальную. Смартфон будет оснащен двойной камерой с разрешением 50 мегапикселей. Кроме того, один из цветовых вариантов телефона получит двухцветную отделку с частью с текстурой кожи.

Анонсы: Itel P55+ с зарядкой 45 Вт и 256 Гб памяти появится в продаже 8 февраля

Особенность itel P55 заключается в том, что он предложит пользователям 256 ГБ встроенной памяти, но мощность зарядки составит всего 18 Вт.

Анонсы: Itel P55+ с зарядкой 45 Вт и 256 Гб памяти появится в продаже 8 февраля

Оба смартфона получат 6,56-дюймовую ЖК-панель разрешением HD+ с частотой обновления 90 Гц, чип Unisoc T606, Android 13, 8-мегапиксельную фронтальную камеру и аккумулятор емкостью 5000 мАч.

Анонсы: Itel P55+ с зарядкой 45 Вт и 256 Гб памяти появится в продаже 8 февраля

Кроме того, ожидается, третья модель под названием itel P55T. Этот телефон, скорее всего, будет иметь аналогичные характеристики, но емкость АКБ составит 6000 мАч.

Анонсы: Itel P55+ с зарядкой 45 Вт и 256 Гб памяти появится в продаже 8 февраля

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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