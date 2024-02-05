Анонсы: Itel P55+ с зарядкой 45 Вт и 256 Гб памяти появится в продаже 8 февраля

05.02.2024, MForum.ru

Недавно компания Itel подтвердила, что в феврале в Индии она анонсирует три смартфона Power Play серии P. На Amazon India появилась целевая страница, подтверждающая появление 8 февраля двух новых устройств: itel P55 и itel P55+.

Главной особенностью itel P55+ является быстрая зарядка мощностью 45 Вт. По данным компании, телефон может разряжаться с 0 до 70 процентов всего за 30 минут. Он будет предлагать три уровня зарядки: Hyper Charge для быстрого пополнения заряда аккумулятора, позволяющего пользователям набрать 25 процентов заряда аккумулятора всего за 10 минут. Опция Smart Charge использует искусственный интеллект для зарядки телефона в зависимости от режима использования пользователя. Существует также опция низкотемпературной зарядки, которая позволяет заряжать устройство без перегрева.

Ожидается, что устройство предложит до 16 ГБ оперативной памяти, включая виртуальную. Смартфон будет оснащен двойной камерой с разрешением 50 мегапикселей. Кроме того, один из цветовых вариантов телефона получит двухцветную отделку с частью с текстурой кожи.

Особенность itel P55 заключается в том, что он предложит пользователям 256 ГБ встроенной памяти, но мощность зарядки составит всего 18 Вт.

Оба смартфона получат 6,56-дюймовую ЖК-панель разрешением HD+ с частотой обновления 90 Гц, чип Unisoc T606, Android 13, 8-мегапиксельную фронтальную камеру и аккумулятор емкостью 5000 мАч.

Кроме того, ожидается, третья модель под названием itel P55T. Этот телефон, скорее всего, будет иметь аналогичные характеристики, но емкость АКБ составит 6000 мАч.