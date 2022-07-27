Анонсы: Itel A23s с Unisoc SC9832E & Android 11 Go оценен в 5299 индийский рупий

MForum.ru
27.07.2022,
Популярный в Индии бренд Itel анонсировал бюджетный смартфон A23s. Новинка оценена в очень скромные 5299 индийский рупий, однако и ее спецификации более чем скромны.
По мнению Itel набор характеристик сверхбюджетного смартфона образца второй половины 2022 года включает в себя 5-дюймовый дисплей разрешением 480×854 точки, чипсет Unisoc SC9832E, 2 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти и АКБ емкостью 3020 мАч. Тыловая камера оснащена сенсором разрешением 2 Мп, фронтальная – 0,3 Мп. Работает Itel A23s под управлением Android 11 Go. Завершает портрет устройства дизайн, характерный для бюджетных смартфонов выпускавшихся много лет назад.
© Антон Печеровый,
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