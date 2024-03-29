Анонсы: Представлен Itel S24 с дисплеем 90 Гц, Helio G91, 108 Мп камерой

29.03.2024, MForum.ru

Смартфоны Itel S23 и S23 Plus были представлены в июне и сентябре прошлого года, однако производитель решил обновить эту линейку уже сейчас. На официальном сайте появились данные о смартфоне Itel S24, хотя и без информации о цене и сроках доступности.

Itel S24 оснащен 6,6-дюймовой IPS-панелью разрешением HD+, частотой обновления 90 Гц и максимальной яркость 480 нит. В вырезе экрана разместилась 8 Мп фронтальная камера.

Основа аппаратной части itel S24 – чипсет Helio G91. Смартфон будет поставляться в трех вариантах хранилища LPDDR4x + eMMC: 4 ГБ + 128 ГБ, 8 ГБ + 128 ГБ и 8 ГБ + 256 ГБ. Также доступно до 8 ГБ виртуальной оперативной памяти, а встроенную память можно расширить картами microSD.

За автомность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч. Мощность быстрой через порт USB-C зарядки – 18 Вт. Кроме того, новинка поддерживает режим обходной зарядки (при работе от зарядного устройства), когда питание подается непосредственно на материнскую плату, минуя батарею.

Основной сенсор тыловой камеры – 108 Мп, используется датчик Samsung ISOCELL HM6 с 3-кратным встроенным зумом и поддержкой EIS. Также отметим наличие двух динамиков и аудиоразъема 3,5 мм.

Из коробки новинка будет поставляться с предустановленной операционной системой itel OS 13, версия Android на которой она базируется не упоминается. Толщина 8,3 мм, вес 192 грамма. Купить новинку можно будет в трех цветах: Starry Black, Dawn White и Coastline Blue.

Данные о цене пока не раскрываются, скорее всего, она не превысит 150 долларов США.