Слухи: Будущий смартфон Itel 5G призван сделать искусственный интеллект доступным

19.03.2025, MForum.ru

Itel готовится выпустить в Индии новый бюджетный 5G-смартфон с функциями на базе искусственного интеллекта и стильным дизайном. Хотя бренд еще не раскрыл название устройства, некоторые ключевые подробности уже появились.

Как видно на просочившихся изображениях, новинка от Itel будет отличаться сверхтонким корпусом толщиной 7,8 мм. Другое изображение демонстрирует дисплей с отверстием под фронтальную камеру и частотой обновления 120 Гц, что обещает плавные визуальные эффекты.

Одной из главных особенностей устройства является чипсет MediaTek Dimensity 6300. Однако другие характеристики оборудования на данный момент остаются неизвестными.

Что касается искусственного интеллекта, ожидаются функции перевода в реальном времени, генерации текста и обнаружения контента. Эти возможности ИИ могут выделить его среди других бюджетных смартфонов, поскольку ни один другой телефон в этом ценовом диапазоне в настоящее время не предлагает подобных функций на основе ИИ.

Ожидается, что смартфон Itel 5G выйдет в апреле, цена в Индии может составить от 10 000 до 12 000 рупий.