Анонсы: Itel A05s – смартфон с 6,6-дюймовым дисплеем за 6499 рупий

MForum.ru

Анонсы: Itel A05s – смартфон с 6,6-дюймовым дисплеем за 6499 рупий

16.10.2023, MForum.ru

Компания Itel представила в Индии последнее дополнение к своей линейке смартфонов A-серии. Itel A05s предлагается в сегменте ниже 7000 рупий ($84) и предлагает довольно большой экран ЖК-дисплей, АКБ на 4000 мАч и работает под управлением Android 13 Go.

Анонсы: Itel A05s – смартфон с 6,6-дюймовым дисплеем за 6499 рупий

Itel A05s оснащен 6,6-дюймовой ЖК-панелью с каплевидным вырезом, где размещена 5 Мп фронтальная камера. Разрешение экрана HD+ 1612x720 пикселей, плотность изображения 270 пикселей на дюйм, частота обновления 60 Гц, частота дискретизации сенсорного экрана 120 Гц.

Itel A05s базируется на восьмиъядерном процессоре Unisoc SC9863A с тактовой частотой 1,6 ГГц. Объем ОЗУ – 2 Гб, встроенной памяти – 32 Гб с возможностью расширения картами microSD.

Модуль камеры квадратной формы на задней панели содержит одинарную 5-мегапиксельную камеру, светодиодную вспышку и сканер отпечатков пальцев. Также в наличии стандартные функции, такие как две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS и аудиоразъем 3,5 мм.

За автономность отвечает АКБ емкостью 4000 мАч. Мощность зарядки, скорее всего, составляет 10 Вт, данных о поддержке быстрой зарядки производитель не приводит. Для подключения зарядного устройства используется порт USB-C. Заявленная автономность 7,5 часов в режиме разговора и 32 дня в режиме ожидания.

Цена новинки составляет 6499 индийских рупий. Купить Itel A05s можно в четырех цветах: черном Nebula Black, зеленом Meadow Green, синем Crystal Blue и оранжевом Glorious Orange.

Анонсы: Itel A05s – смартфон с 6,6-дюймовым дисплеем за 6499 рупий

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

Публикации по теме:

20.09. [Новинки] Анонсы: Представлен Itel S23+ с 6,78-дюймовым изогнутым дисплеем / MForum.ru

04.07. [Новинки] Анонсы: itel P40+ и A60s представлены официально / MForum.ru

17.03. [Новинки] Анонсы: Представлен itel P40 с АКБ 6000 мАч и экраном 6,6 дюйма / MForum.ru

10.03. [Новинки] Анонсы: Itel представила ультрабюджетный 4G-смартфон A60 / MForum.ru

16.11. [Новинки] Слухи: Vimoq – новый бренд от Transsion / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 7 ms, lookup=0 ms, find=7 ms

Последние сообщения в форумах

31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...
28.08.2023 17:51 ABloud Тема: Забайкальский край (ранее Читинская область и Агинский-Бурятский округ) (04.12.2007)
[Развитие сетей. Забайкальский край. МегаФон] Новую базовую станцию запустил МегаФон в забайкальской глубинке 28 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. Доступ к современным цифровым ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

17.10. [Новинки] Слухи: Nubia Z60 на Snapdragon 8 Gen 3 получит подэкранную камеру / MForum.ru

17.10. [Новинки] Слухи: Объявлена дата анонса Honor Play 8T и подтверждены основные характеристики / MForum.ru

16.10. [Новинки] Анонсы: Представлены умные часы Polar Vantage V3 / MForum.ru

16.10. [Новинки] Анонсы: Itel A05s – смартфон с 6,6-дюймовым дисплеем за 6499 рупий / MForum.ru

13.10. [Новинки] Анонсы: Складной смартфон Honor Magic Vs2 представлен официально / MForum.ru

12.10. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy S24 Ultra с чипсетом Snapdragon появился на Geekbench / MForum.ru

12.10. [Новинки] Слухи: Подробности о Honor Watch 4 Pro раскрыты перед анонсом / MForum.ru

11.10. [Новинки] Слухи: Серия iQOO 12 получит 64 Мп сенсор с телеобъективом / MForum.ru

11.10. [Новинки] Анонсы: Motorola Edge (2023) дебютировал в США / MForum.ru

10.10. [Новинки] Анонсы: OPPO A2x – 90 Гц дисплей, Dimensity 6020 и 256 Гб памяти / MForum.ru

10.10. [Новинки] Анонсы: Представлен Honor Play 50 Plus с чипсетом Dimensity 6020 и 50 Мп камерой / MForum.ru

09.10. [Новинки] Анонсы: Компактный смартфон Sharp Sense8 представлен в Японии / MForum.ru

09.10. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Tab A9 и Galaxy Tab A9+ со стартовой ценой 12 999 рупий представлены в Индии / MForum.ru

09.10. [Новинки] Анонсы: Представлен OnePlus Pad Go с 11,35-дюймовым дисплеем / MForum.ru

06.10. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo V29 Pro с портретной камерой / MForum.ru

05.10. [Новинки] Слухи: Появились подробности о OnePlus Pad Go / MForum.ru

05.10. [Новинки] Анонсы: Lava O1 – новый бюджетный смартфон для рынка Индии / MForum.ru

04.10. [Новинки] Анонсы: Galaxy Buds FE — самые доступные беспроводные наушники от Samsung / MForum.ru

04.10. [Новинки] Анонсы: Представлены планшеты Samsung Galaxy Tab S9 FE и Tab S9 FE+ / MForum.ru

04.10. [Новинки] Анонсы: Представлен Samsung Galaxy S23 FE с 50 Мп камерой / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: