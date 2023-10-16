Анонсы: Itel A05s – смартфон с 6,6-дюймовым дисплеем за 6499 рупий

MForum.ru
16.10.2023,
Компания Itel представила в Индии последнее дополнение к своей линейке смартфонов A-серии. Itel A05s предлагается в сегменте ниже 7000 рупий ($84) и предлагает довольно большой экран ЖК-дисплей, АКБ на 4000 мАч и работает под управлением Android 13 Go.
Itel A05s оснащен 6,6-дюймовой ЖК-панелью с каплевидным вырезом, где размещена 5 Мп фронтальная камера. Разрешение экрана HD+ 1612x720 пикселей, плотность изображения 270 пикселей на дюйм, частота обновления 60 Гц, частота дискретизации сенсорного экрана 120 Гц.
Itel A05s базируется на восьмиъядерном процессоре Unisoc SC9863A с тактовой частотой 1,6 ГГц. Объем ОЗУ – 2 Гб, встроенной памяти – 32 Гб с возможностью расширения картами microSD.
Модуль камеры квадратной формы на задней панели содержит одинарную 5-мегапиксельную камеру, светодиодную вспышку и сканер отпечатков пальцев. Также в наличии стандартные функции, такие как две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS и аудиоразъем 3,5 мм.
За автономность отвечает АКБ емкостью 4000 мАч. Мощность зарядки, скорее всего, составляет 10 Вт, данных о поддержке быстрой зарядки производитель не приводит. Для подключения зарядного устройства используется порт USB-C. Заявленная автономность 7,5 часов в режиме разговора и 32 дня в режиме ожидания.
Цена новинки составляет 6499 индийских рупий. Купить Itel A05s можно в четырех цветах: черном Nebula Black, зеленом Meadow Green, синем Crystal Blue и оранжевом Glorious Orange.
© Антон Печеровый,
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