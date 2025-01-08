Анонсы: itel A80 – стильный смартфон с 50 Мп камерой за 7000 рупий

MForum.ru
08.01.2025,
itel представила в Индии смартфон начального уровня itel A80, ориентированный на сегмент ниже 7000 рупий. Новинка может порадовать поддержкой частоты обновления 120 Гц, водонепроницаемостью по классу IP54 и 50 Мп камерой.
itel A80 получил гладкий и глянцевый дизайн, толщина новинки – 8,54 мм. Диагональ экрана 6,67-дюйма, разрешение HD+ (720 x 1600 пикселей). Помимо частоты обновления 120 Гц отметим максимальную яркость 500 нит, что неплохо для столь бюджетного устройства. Соотношение поверхности экрана к площади передней панели – 90%.
Для фотосъемки itel A80 оснащен 50-мегапиксельной основной камерой с сенсором Samsung и функцией Super HDR для детальных и ярких снимков даже при слабом освещении. Также присутствуют кольцевой индикатор уведомлений и светодиодная вспышка. В вырезе экрана размещена 8 Мп камера для сэлфи и видеозвонков.
Основа аппаратной платформы itel A80 – чипсет Unisoc T603, дополненный 4 ГБ оперативной (можно расширить виртуально еще на 4 ГБ) и 128 ГБ встроенной памяти, с возможностью расширения картами microSD объемом до 2 Тб. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч с зарядкой Type-C и режимом Ultra Power Saving Mode, который обеспечивает длительное использование на одной зарядке.
Также в активе itel A80 присутствуют боковой сканер отпечатков пальцев, разблокировку по лицу и Smart Link+ для улучшенного подключения. Программная составляющая – itel OS 14 поверх Android 14 Go.
Цена itel A80 в Индии составляет 6999 рупий, новинка предлагается в трех цветах: черном Sandstone Black, белом Glacier White и голубом Wave Blue. Из бонусов бренд предлагает бесплатную замену экрана в течение 100 дней с момента покупки.
© Антон Печеровый,
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