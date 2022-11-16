Слухи: Vimoq – новый бренд от Transsion

MForum.ru

Слухи: Vimoq – новый бренд от Transsion

16.11.2022, MForum.ru

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Компания Transsion готовится запустить бренд Vimoq, под которым будут продаваться смартфоны этого производителя. Напомню, большинству продукция Transsion известна нам под брендами Tecno, Infinix и itel

Официальной информации о запуске бренда нет. Однако в базе данных Geekbench и FCC был замечен смартфон itel Vimoq A512WS, который может выйти на рынок как VIMOQ A18. Таким образом, речь может идти не о самостоятельном бренде, а о линейке смартфонов itel (суббренде), ориентированной на определенный рынок. Судя по информации, замеченной в FCC, в виде наклейки на испанском языке, речь может идти об испаноговорящей части Латинской Америки.

Слухи: Vimoq – новый бренд от Transsion

Слухи: Vimoq – новый бренд от Transsion

Слухи: Vimoq – новый бренд от Transsion

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации device.report

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