Слухи: Vimoq – новый бренд от Transsion

MForum.ru
16.11.2022,
Компания Transsion готовится запустить бренд Vimoq, под которым будут продаваться смартфоны этого производителя. Напомню, большинству продукция Transsion известна нам под брендами Tecno, Infinix и itel
Официальной информации о запуске бренда нет. Однако в базе данных Geekbench и FCC был замечен смартфон itel Vimoq A512WS, который может выйти на рынок как VIMOQ A18. Таким образом, речь может идти не о самостоятельном бренде, а о линейке смартфонов itel (суббренде), ориентированной на определенный рынок. Судя по информации, замеченной в FCC, в виде наклейки на испанском языке, речь может идти об испаноговорящей части Латинской Америки.
© Антон Печеровый,
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