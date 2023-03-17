Анонсы: Представлен itel P40 с АКБ 6000 мАч и экраном 6,6 дюйма

MForum.ru
17.03.2023,
Состоялся официальный анонс смартфона itel P40, нацеленного в сегмент устройств начального уровня. В качестве основных преимуществ новинка предлагает большой дисплей и емкую батарею.
itel P40 оснащен 6,6-дюймовым IPS-дисплеем разрешением HD+ с частотой обновления до 120 Гц. Сверху находится каплевидный вырез для 5-мегапиксельной селфи-камеры. На задней панели есть еще две камеры — основная на 13 Мп и датчик глубины разрешением 0,3 Мп.
itel P40 работает на скромном чипсете Unisoc SC9863A. Этот чип включает в себя восемь процессорных ядер Cortex-A55, работающих на частоте 1,6 ГГц и графический процессор — PowerVR GE8322 с тактовой частотой 550 МГц. Производитель не раскрыл фактический объем оперативной памяти, поскольку он цитирует ее с включенной динамической памятью — 64 + 7 ГБ, 32 + 6 ГБ и 64 + 4 ГБ. Скорее всего, речь идет о версиях 64/4 ГБ, 32/3 ГБ и 64/2 ГБ.
itel P40 работает под управлением Android 12 Go Edition. Аккумулятор емкостью 6000 мАч поддерживает зарядку мощностью 18 Вт. Другие особенности новинки включают сканер отпечатков пальцев на задней панели и функции разблокировки распознаванием лица.
Цена itel P40 составляет 7 699 индийских рупий, что эквивалентно 92 долларам / 88 евро. Новинку можно приобрести в фирменном магазине в желтом, синем и черном цветах.
© Антон Печеровый,
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