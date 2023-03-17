Анонсы: Представлен itel P40 с АКБ 6000 мАч и экраном 6,6 дюйма

MForum.ru

Анонсы: Представлен itel P40 с АКБ 6000 мАч и экраном 6,6 дюйма

17.03.2023, MForum.ru

Состоялся официальный анонс смартфона itel P40, нацеленного в сегмент устройств начального уровня. В качестве основных преимуществ новинка предлагает большой дисплей и емкую батарею.

Анонсы: Представлен itel P40 с АКБ 6000 мАч и экраном 6,6 дюйма

itel P40 оснащен 6,6-дюймовым IPS-дисплеем разрешением HD+ с частотой обновления до 120 Гц. Сверху находится каплевидный вырез для 5-мегапиксельной селфи-камеры. На задней панели есть еще две камеры — основная на 13 Мп и датчик глубины разрешением 0,3 Мп.

Анонсы: Представлен itel P40 с АКБ 6000 мАч и экраном 6,6 дюйма

itel P40 работает на скромном чипсете Unisoc SC9863A. Этот чип включает в себя восемь процессорных ядер Cortex-A55, работающих на частоте 1,6 ГГц и графический процессор — PowerVR GE8322 с тактовой частотой 550 МГц. Производитель не раскрыл фактический объем оперативной памяти, поскольку он цитирует ее с включенной динамической памятью — 64 + 7 ГБ, 32 + 6 ГБ и 64 + 4 ГБ. Скорее всего, речь идет о версиях 64/4 ГБ, 32/3 ГБ и 64/2 ГБ.

Анонсы: Представлен itel P40 с АКБ 6000 мАч и экраном 6,6 дюйма

itel P40 работает под управлением Android 12 Go Edition. Аккумулятор емкостью 6000 мАч поддерживает зарядку мощностью 18 Вт. Другие особенности новинки включают сканер отпечатков пальцев на задней панели и функции разблокировки распознаванием лица.

Анонсы: Представлен itel P40 с АКБ 6000 мАч и экраном 6,6 дюйма

Цена itel P40 составляет 7 699 индийских рупий, что эквивалентно 92 долларам / 88 евро. Новинку можно приобрести в фирменном магазине в желтом, синем и черном цветах.

Анонсы: Представлен itel P40 с АКБ 6000 мАч и экраном 6,6 дюйма

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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